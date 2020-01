Pace e Mondialità: percorsi di formazione rivolti a docenti e operatori diocesani

Il GREM Abruzzo Molise (Gruppo Regionale Educazione alla Mondialità), consapevole del suo mandato, con funzione prevalentemente pedagogica, ha ritenuto opportuno impegnarsi e lavorare, nell’ambito delle attività di animazione previste per l’anno 2019/2020, sul tema della Mondialità, costruendo percorsi di formazione specifica rivolti a docenti ed operatori diocesani, per apprendere pratiche professionali di base dell’approccio maieutico al conflitto, anche attraverso la pedagogia dei fatti. Obiettivo è lavorare insieme per educarsi “attraverso l’altro” alla Mondialità.

Perché diffondere la cultura della Mondialità e cosa, soprattutto, intendiamo oggi per Mondialità?

Siamo consapevoli della complessità delle relazioni odierne e del ruolo determinante della scuola, quale agenzia educativa privilegiata. Riteniamo, pertanto, “il conflitto una forma di relazione per aiutare a crescere e per imparare a convivere e stare al monto”.

Di seguito alcune delle definizioni di “Mondialità”:

La capacità di cogliere le interdipendenze e i nessi tra il livello locale e quello globale; Una prospettiva sempre più indispensabile per leggere ed affrontare fenomeni che ci coinvolgono direttamente (guerre e terrorismo, globalizzazione, scambi culturali, rapporti interreligiosi); Porsi in modo analitico e documentato, responsabile e (auto)critico, alla ricerca delle cause della povertà; Mettere in discussione linguaggi, criteri, modelli, stili e comportamenti al fine di tutelare i diritti di tutti gli uomini; È operare in modo non violento e rispettoso delle culture altre, aperto all’innovazione attento agli “ultimi della fila”;

Il percorso formativo, articolato su due incontri suddivisi in 4 giornate (28/29 febbraio 2020 – aprile/maggio 2020) sarà svolto da formatori esperti del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, diretto dal dott. Daniele Novara. Il CPP da oltre trent’anni si occupa di formazione con un’attenzione particolare alle dinamiche pedagogiche, di lavoro o relazionali (guerra, mafia, bullismo, violenza).

Inoltre, collaborerà al percorso formativo il dott. Oliviero Bettinelli, docente formatore, responsabile dell’Area Pace e Mondialità della Caritas Diocesana di Roma che, da decenni, attraverso la Scuola di educazione alla Pace ed alla Mondialità, diffonde, tra l’altro, la cultura della convivenza pacifica.

La relazione, lo scambio, mettersi nei panni degli altri e mettersi in gioco sono il cuore dell’educazione alla Mondialità.

Modalità di iscrizione:

clicca per compilare il modulo online

Una volta completata, l’iscrizione online andrà formalizzata attraverso il versamento della quota di 50 euro sul conto IT27H0843415401000000005809 , Delegazione Caritas Abruzzo – Molise e il successivo invio dell’attestazione di pagamento in file PDF all’indirizzo mail NELMONDO@CARITASPESCARA.IT

Il costo del percorso è di 50,00 euro a modulo (per le due giornate: 10,00 euro come contributo per i materiali didattici, 40,00 euro per costi di soggiorno completo nel Grand Hotel Adriatico di Montesilvano) che saranno a totale carico dei docenti e a carico delle Caritas Diocesane per i propri operatori. Durante gli incontri sarà fornito materiale didattico. Non vi sono limiti al numero di docenti interessati alla partecipazione al corso, mentre per gli operatori Caritas si prevede un numero massimo di 5 partecipanti per Diocesi, indicati tra coloro i quali si occupano delle tematiche oggetto del presente percorso formativo.

Il termine entro cui inviare la propria adesione il 31 gennaio 2020.

Si fa presente che la frequenza al secondo modulo (di cui il primo modulo tenuto da Oliviero Bettinelli ne è propedeutico) consentirà di ottenere un attestato di partecipazione rilasciato dal Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza, ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca dal 2003.

f.to Don Franco D’Onofrio – Direttore Caritas Campobasso – Bojano