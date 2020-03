CORNAVIRUS (3): Resistere, resistere, resistere, vivendo in bianco e nero

Viviamo a giorni alterni in un bianco poco rassicurante e in un nero preoccupante: ci rincuoriamo sui balconi con cantate e striscioni #celafaremo, ma poco dopo arriva lo sconforto di funerarie statistiche. Insomma viviamo giorni complicati in un mondo sottosopra.

Dopo trent’anni dalla caduta del muro di Berlino ci ritroviamo a una svolta storica globale che investe un modello capitalista stordito che per battere la crisi deve ricorrere alla Helicopter money, teoria dell’economista Milton Friedman che consiste nel far cadere dal cielo miliardi di dollari su tutti i cittadini d’ogni età e condizione.

Una mia parente americana (padre originario di Limosano) mi scrive ammirata dagli italiani che s’incoraggiano dai balconi. Poi dice d’essere schifata da Trump (“he is a bastard, he disgusts me”) e che in Ohio ci si scanna nei supermarket “fighting each other for toilet paper”. Eccolo il mitico “sogno americano” che finisce nei cessi.

Quando tutto sarà finito, lo stramaledetto Covid-19 ci obbligherà a mettere tutto in discussione, a rivedere cardini e parametri sociali e politici, e chissà, a far nascere una nuova consapevolezza globale.

Intanto pare intravedersi non solo la tendenza a rendere più pubblici i sistemi privati, ma anche una crisi del sovranismo per la sua impossibilità di affrontare in autarchia i sommovimenti mondiali.

L’autarchia fascista sostituì la stoffa con l’orbace e il caffè col karkadè, ma oggi chi pensa di salvarsi col fai-da-te va incontro alla propria rovina. Dalle pandemie ci si può pure salvare alzando muri provvisori, poi però per non finire sul lastrico servono dosi da cavallo di iniezioni monetarie profuse solo dalla croce rossa europea, cioè dalla BCE. Altro che “non mettere le mani nelle tasche degli italiani”.

La lunga fila di bare senza saluti e benedizioni trasportate da mezzi militari rimarrà indelebile nella memoria collettiva. Sarà dura, niente sarà come prima. Tuttavia, facendo cornavirus, riprenderemo di sicuro ad abbracciarci, a toglierci le mascherine e a tornare alle nostre amate spiagge dove il Covid-19 avrà impartito l’estrema unzione anche al Papeete.