Venus Project, l’ultima “fatica” di INCAS

di Francesco Montano

L’ultima produzione cinematografica della INCAS di Campobasso è il cortometraggio “Venus Project” di William Mussini, regista già autore di molti corti, documentari e del lungometraggio “La pace non è uno stato naturale” (film vincitore di due sezioni ufficiali in festival internazionali ed in concorso all’ultima edizione dei David di Donatello).



“Venus project” è uno short film che rientra nella categoria dei così detti Z movie, una evoluzione dell’horror tradizionale. Protagonisti del cortometraggio sono Giada Primiano, attrice, ballerina e coreografa originaria di Campobasso, e Fabrizio Russo, attore e cantante di Bojano (è uno dei leader dell’apprezzatissimo gruppo musicale Riserva Moac).

La colonna sonora originale è stata composta dal musicista Stefano Barbaresco e le scenografie curate da un altro professionista del settore, il bravissimo Michelangelo Tomaro.

Il periodo è di grande difficoltà per il cinema, come per tutti gli ambiti produttivi, tuttavia proprio in queste settimane giungono notizie molto incoraggianti per lo short movie di Mussini che ha avuto il riconoscimento da ben sei festival internazionali.

Nel dettaglio “Venus Project” ha ottenuto la selezione ufficiale nei seguenti festival: al “Dark Veins Horror Fest” di Maglie (LE), al “Monster of horror International Film Festival” di Tulsa (Oklahoma, USA), allo “Short Cine Fest”, al “Fantastic and terror Festival” di Tarrega (Spagna), al “The Film Contest”, al “Frostbite International Indie Fest” di Colorado Springs (Colorado, USA).