OTUS: il romanzo a fumetto che racconta il Molise

di Francesco Vitale

Raccontare il Molise, la sua storia, i suoi personaggi, ma in maniera innovativa: nasce così il progetto “IMAGO”, promosso dall’Associazione “CuoreNonMente”, nell’ambito del bando della Regione Molise “Turismo è Cultura” e realizzato da Giovanni De Micheli. Un progetto che prevede la pubblicazione di una graphic novel dal titolo “OTUS” basata su una storia tutta molisana, liberamente ispirata a un aneddoto citato da Vincenzo Eduardo Gasdia nei suoi scritti e che vede, fra i protagonisti, Cola di Monforte, Altabella di Sangro e lo stesso Gasdia.

Un intreccio di fantasia, che affonda le radici negli eventi storici reali che si sono succeduti nei secoli in Molise. A partire dall’opera realizzata da De Micheli, il progetto prevede la trasposizione filmica dal racconto: una sorta di cartone animato, Made in Molise, curata da Roberto Faccenda (INCAS Produzioni) con la regia dello stesso De Micheli.

Non è la prima volta che il fumettista di origine pontine ha fatto vivere storie molisane attraverso la sua matita e, in particolare, sono state molto apprezzate le graphic novel di “Fonzo et Delicata” e “La leggenda di Re Bove”. Il 28 febbraio si è tenuto, attraverso le piattaforme web, un convegno conclusivo del progetto, in seguito al quale è stato pubblicato sui canali digitali il trailer del mediometraggio animato “OTUS – l’Ombra del tempo sull’ultimo sguardo”.