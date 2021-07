Nick Di Giovanni Trio a Campobasso

di Francesco Montano

Il Nick Di Giovanni Trio nasce dall’esigenza di porre in essere le composizioni del suo fondatore, il musicista italo brasiliano, dall’itinerario musicale eterogeneo, il quale fonde nello stesso programma la varietà del suo percorso, combinando la musica popolare brasiliana al jazz ed alla musica sacra (dal corale al praise jazz).

Insieme a lui, due musicisti già noti nel panorama jazzistico italiano ed internazionale, vincitori di importanti concorsi come il “Chicco Bettinardi” ed il “Tuscia in jazz European contest”, i quali vantano straordinarie collaborazioni tra le quali quella con il cantante e conduttore televisivo Gegè Telesforo.

Nick Di Giovanni – oboe e chitarra

Oboista e chitarrista jazz italo brasiliano, ha il suo primo approccio con la musica a 7 anni, quando incoraggiato dal padre si avvicina alla fisarmonica, ottenendo diversi premi in concorsi locali e nazionali.

Nel 2016 sotto la guida di Giovanni Pantalone si diploma in oboe con il massimo dei voti presso il Liceo Musicale “MiBe” di Pescara, dove studia anche chitarra classica con Maurizio Di Fulvio. Studia per due anni Chitarra jazz con Giuseppe Continenza all’interno dell’EMI (European Musicians Instiute).

Vince il primo premio nei concorsi “Paolo Barrasso” di Caramanico sia con la chitarra classica che con l’oboe, “Sante Centurione” di Chieti (oboe), “Concorso di esecuzione musicale” di Penne (oboe), dell “Accademia musicale pescarese” (chitarra jazz).

Nel 2017 attraverso una borsa di studio accede al “Master di specializzazione avanzata” in chitarra Jazz presso la scuola “Percentomusica” a Roma, dove studia per due anni con Fabio Zeppella, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode.

Dal 2018 inizia un progetto in trio, attualmente integrato da Pietro Pancella e Michele Santoleri. Nel 2019 sotto la guida di Andrea Andreani si laurea in Oboe (triennio) presso il conservatorio statale “Luisa D’Annunzio”.



Pietro Pancella – basso

Figlio d’arte, nato a Chieti nel ’96, inizia lo studio della musica in famiglia e privatamente con diversi docenti. Diplomato al “Liceo Musicale G. Misticoni” in Contrabbasso Classico, successivamente consegue una laurea triennale a pieni voti in Contrabbasso Jazz presso il “Conservatorio A. Casella” dell’Aquila, sotto la guida del Maestro Luca Bulgarelli.

Prosegue nel medesimo conservatorio con una laurea specialistica a pieni voti in Basso Elettrico Jazz studiando con il Maestro Marco Siniscalco. Attualmente è iscritto al biennio specialistico di Contrabbasso Jazz dove studia con il Maestro Pietro Ciancaglini.

Ha avuto occasione di essere in cartellone in svariati jazz festival in Italia e all’estero. Compare come musicista e compositore nei dischi “View in Pieces” dei Koinaim e “Vinosophia di Tony Pancella, come bassista in “Entropia” di Christian Mascetta Trio. È stato protagonista assieme alla band Koinaim della terza edizione del programma televisivo di Rai5 “Variazioni su Tema” (2019), condotto da Gegè Telesforo.



Michele Santoleri – batteria

Batterista e percussionista classe ’94 nato a Chieti. Consegue il diploma in Strumenti a Percussione presso il Conservatorio di Musica L. D’Annunzio di Pescara e la laurea in Batteria e Percussioni Jazz (Biennio) presso il Conservatorio di Musica A. Casella dell’Aquila. Svolge l’attività di musicista come performer live/clinics/studio. Vanta numerose collaborazioni con artisti in vari ambiti musicali. Registra il disco “Il Mondo in Testa”.

Attualmente è il batterista stabile dei seguenti progetti: Gegè Telesforo, Koinaim, Christian Mascetta Trio, Miriana Faieta, Giulio Gentile Trio, Marco Marcelletti Trio, Dario Piccioni, Gerardo Grande Trio, Archivi Sonori con Maurizio Rolli e Gianluca Caporale, Quartetto della Gatta, Open Letter, John Ron Carpenter, Nick Di Giovanni Trio, Pescara Jazz Messengers, Emanuela Di Benedetto – Human Emotions. Svolge l’attività di turnista con cui ha la possibilità di collaborare con vari artisti.



Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.