Quirinalia

Per il Colle in rosa, prego attendere – Nel 2015 uno dei tre delegati regionali molisani inviati a Montecitorio per l’elezione del Presidente della Repubblica era una donna, Angela Fusco Perrella. Lo scandalo rosa è stato risanato e ora si torna a respirare aria di bel tempo antico. Un 5 Stelle perorava addirittura un tris tutto femminile, poi però Greco è stato il più votato grazie ai Dem. Ma ve l’immaginate se – solo perché donna – veniva designata un’Aida Romagnuolo? Senza dubbio figurava bene una Fanelli, ma era francamente troppo pretendere che Greco s’immolasse sull’altare delle convergenze parallele con i Dem.

La mossa del cavallo – Tutti vorrebbero un Presidente dotato di indiscussi requisiti morali e civili, cioè una specie di Mattarella condiviso da tutto il Paese. E invece rieccoci all’insaziabile Berlusconi, 86 anni a settembre, padrone di una potente rete mediatica che mira a scalare il Quirinale ricorrendo ad espedienti indecenti come quello di adescare uno ad uno suoi possibili elettori. Ma come su fa a dimenticare Sua Emittenza, promotore di leggi “ad personam”, sottoposto a processi e scontato condanne? Come non tener conto che una volta eletto potrebbe addirittura presiedere il Consiglio superiore della magistratura e nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale?

Nella storia repubblicana la massima carica dello Stato non è stata mai ricoperta da un personaggio talmente discutibile e divisivo da apparire al mondo la stravaganza neroniana di nominare senatore un cavallo. In effetti, stando alle ultime voci, sembra che la candidatura del Caimano vada fatalmente sfarinandosi. Ma attenzione: la mossa del cavallo è sempre in agguato.

Morire per Berlusconi – Appena designato delegato regionale per l’elezione del Presidente della Repubblica, Donato Toma ha tenuto a non mantenere in segreto (di Pulcinella) il nome che segnerà sulla scheda: Berlusconi Silvio. Lo sapevano tutti ma l’importante è rassicurare chi di dovere. Tuttavia l’inutile fretta di dichiararsi fedele al Caimano potrebbe rivelarsi un errore mediatico nocivo per la seconda candidatura di Toma a guidare il Molise.

Archiviata l’elezione del Quirinale, in un mondo così veloce e mutevole, Berlusconi e il berlusconismo possono diventare un vintage per nostalgici del bunga bunga nel giro di qualche mese. E rendere Toma & Co. orfani di ogni futuro politico.