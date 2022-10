Strade dissestate e pericolose, la segnalazione di Italia Nostra Campobasso

di Gianluigi Ciamarra

Il territorio molisano ha un’alta percentuale di paesi che ricadono nelle cosiddette aree

interne, caratterizzati da una situazione di precarietà che parte innanzitutto dalla rete viaria. Infatti,

le strade che collegano diversi paesi delle zone più interne della regione sono per la maggior parte

dissestate e anche pericolose. A tal pr oposito, sono div erse le segnalazioni giunte all’Associazione

Italia Nostra Campobasso, le quali lamentano una situazione di serio pericolo, in particolare delle

strade ricadenti nei Comuni di Torella del Sannio, Duronia, Molise, Fossalto, Pietracupa,

Cast ropignano e che c ollegano questi paesi con altri centri e, soprattutto, con la S.P. Fondo Valle

Fresilia, un’importante arteria di collegamento con la S.S. 647 Fondo Valle del Biferno.

Su queste arterie, e non solo, è effettivamente riscontrabile u na situazione di serio pericolo

per la incolumità pubblica a causa della deformazione pressoché continua del manto stradale,

interessato da avvallamenti, buche e smottamenti che rendono tali percorsi particolarmente

insidiosi. In essi, poi, è completamente assente o non vi sibile, la segnaletica orizzontale, mentre i

(pochi) guard rail esistenti o sono sprovvisti di catarifrangenti, oppure risultano coperti dalla

vegetazione che cresce a bordo strada; una situazione che rende ancora più ardua la guida in

con dizioni atmosferi che avverse (nebbia, neve, pioggia) che riducono notevolmente la visibilità.

Diventa , pertanto difficile consentire a tali comuni di puntare anche su un processo di

valorizzazione e promozione del territorio nel momento in cui le infra strutture viarie sono

interessate da dissesti idrogeologici e da processi geomorfologici, che determinano la instabilità e la

deformazione del suolo favorendo frane e smottamenti.

Per questo Italia Nostra Campobasso, richiamando l’art.14 del CdS, il quale recita che “è

compito degli enti proprietari delle strade farsi carico della manutenzione e gestione delle stesse in

qualità di custodi, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione“, ha inviato una

nota agli Enti proprietari e g estori delle sudd ette arterie evidenziando la necessità e l’urgenza di

adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza e la incolumità degli utenti della strada,

stante la inutilità, per i tratti sopra indicati, di interventi manutentivi de l tutto superfici ali, come

rattoppi o semplice spruzzatura di asfalto.

Italia Nostra Campobasso s ottolinea anche che la condizione di pericolosità e precarietà

della rete viaria dei piccoli paesi delle aree interne disincentiva fortemente ogni frequentaz ione

turistica ve rso località di queste aree interne poco conosciute, ma meritevoli di farsi apprezzare per

le bellezze paesaggistiche, naturali e storiche che esse sono in grado di offrire. La tanto conclamata

valorizzazione dei piccoli borghi, afflitti d alla emarginazion e e dall’abbandono, passa anche e

soprattutto dalla presenza di infrastrutture sicure e percorribili.