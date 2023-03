Montale in musica a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Hanno aperto il concerto due allievi del Liceo Musicale G. M. Galanti.

Raffaele Di Renzo – clarinetto

Frequenta il quarto anno del Liceo Musicale G. M. Galanti e studia clarinetto con il M° Michele Nardolillo. È coinvolto in diverse attività: “I Galanti Perosi”, un progetto didattico tra le rispettive classi di clarinetto del liceo musicale e il conservatorio statale di musica “L. Perosi” di Campobasso; “Galanti Clarinett Quartett”.

Da novembre 2022 frequenta il primo anno del triennio accademico presso il conservatorio di musica “L. Perosi” sotto la guida del M° Lelio Di Tullio.

Martina Tucci – pianoforte

È stata allieva del M° Monica Leone e del M° Michele Campanella, sotto la cui guida ha frequentato a Napoli i corsi di “Alto perfezionamento pianistico” curati dal “Centro Studi Pianistici Vincenzo Vitale” presso l’AEMAS (Accademia Europea di Musica ed Arti dello Spettacolo).

Ha proseguito gli studi al conservatorio “L. Perosi” di Campobasso sotto la guida del M° Enrico Camerini e del M° Marco Grisanti conseguendo i diplomi accademici di I e II livello. Sempre presso lo stesso conservatorio è allieva del M° Monica Leone nel biennio specialistico per il conseguimento del diploma di II livello in musica da camera.

Suonasse te pure stasera scordato strumento, cuore. Montale, corno inglese da Ossi di seppia.

Riccardo Bricchi – oboe e corno inglese

Diplomato in Oboe nel 1979 con F. Milanesi e R. Zanfini al Conservatorio di Musica di Piacenza, ha conseguito nel 1984 la Virtuosité con Medaglia d’Onore al Conservatoire Superieur di Ginevra specializzandosi poi in Repertorio Contemporaneo e Prassi Esecutiva Barocca con Omar Zoboli e Hans Elhorst.

Vincitore di Concorsi e Audizioni nazionali, dal 1985 al 2021 è stato 1° Oboe Solista dell’Orchestra ICO dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese. Ha collaborato con solisti di fama mondiale; oltre al vasto repertorio orchestrale ha eseguito come solista concerti di A. Vivaldi, J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Haydn, R. Strauss (Concerto per Oboe senza direttore), P. Arcà, L. Lebrun e registrato dischi per la Naxos, la Ricordi, la Tactus e la Arts.

La rivista Amadeus ha pubblicato la prima incisione moderna del Concerto per Oboe Fagotto e Orchestra di A. Caccavajo in cui oltre ad essere solista, ha ricostruito la parte perduta dell’oboe. Con l’Ensemble Linguaggi Sonori ha registrato un CD per la Bongiovanni di brani inediti a lui dedicati per Oboe Fagotto e Pianoforte “Voci dentro il tempo“ con musiche originali di Taglietti, Guaccero, Marocchini, Di Battista e Grasso.

Tiene Corsi e Accademie sia oboistiche che di Musica da Camera, collaborando con la Società Aquilana Concerti Baratelli, con la Piana del Cavaliere a Orvieto e con il Festival Suoni d’Abruzzo in progetti formativi per giovani musicisti. Ha tenuto concerti in tutta Italia, Europa, Asia e Africa. Ha pubblicato per le Edizioni Accademia2008 l’elaborazione per Oboe e Corno Inglese dei Duetti KV 423 e KV 424 dagli originali per violino e viola di W. A. Mozart.

Lucia Antonacci – arpa

Ha iniziato lo studio dell’arpa all’età di 7 anni con M. Lucia Antonacci fino all’età di 16 anni. Durante il periodo che ha vissuto in Italia, ha vinto molti premi prestigiosi di concorsi internazionali come Suoni d’arpa, Marcel Tournier, Concours National de la Harpe e altri. A 16 anni ha superato l’esame di ammissione per studiare al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Lione con Fabrice Pierre, Sylvain Blassel e Park Stickney.

In Francia ha potuto scoprire la sua grande passione per l’orchestra e ha partecipato a tournée internazionali con la Gustav Mahler Jugendorchester GMJO nel 2019 e 2020 e la European Union Youth Orchestra EUYO nel 2022. Ha l’opportunità di suonare con musicisti professionisti come il Colibrì Ensemble in Italia nel quale è l’arpista principale, l’Opéra de Lyon in Francia, l’Estonian National Symphony Orchestra in Estonia e l’Orchestre Symphonique Tunisien in Tunisia.





