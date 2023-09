Vincent Thévenez a Ferrazzano

Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.

Nel 2009-2010 ha eseguito l’integrale delle opere organistiche di Bach in 14 concerti e nel 2017 l’integrale delle opere organistiche di Mendelssohn per organo solo e coro. Il suo duo “W” con il sassofonista Vincent Barras offre un repertorio originale registrato in due CD. Ha inciso due CD acclamati dalla critica per l’etichetta Sony con l’Ensemble Gli Angeli Genève (Stephan MacLeod). In occasione del 50° anniversario dell’organo Metzler della Cattedrale di Ginevra, ha prodotto un CD che presenta i tesori della musica organistica dei compositori ginevrini.

La sua carriera lo ha portato a sviluppare un’intensa attività intorno all’improvvisazione, per esplorare la forza del momento presente. Lo pratica nella liturgia, nei concerti e per l’accompagnamento di film muti. Arricchisce il suo insegnamento anche con un approccio parallelo al repertorio, che considera la musica scritta come fonte inesauribile di ispirazione e l’improvvisazione come interrogativo di libertà interpretativa. Le sue capacità lo hanno portato a esibirsi con Leonidas Kavakos e Yuja Wang , con lo Scharoun Ensemble della Filarmonica di Berlino e a ricevere il plauso di Simon Rattle: “Quando viene suonato da te, l’armonium diventa uno strumento vivo ed emozionante”.

