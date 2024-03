Santangelo Percussion Ensemble a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Claudio Santangelo – marimba

Marimbista e compositore, è considerato dalla critica uno dei giovani e più brillanti talenti nel mondo della percussione solista, dotato di una sensibilità musicale e una originale creatività compositiva e interpretativa che lo pongono al vertice dei nuovi solisti virtuosi della marimba.

A soli 18 anni registra per la EDIPAN il Concerto per Marimba e Orchestra di T. Procaccini con L’Orchestra Sinfonica Nazionale Ucraina e in Duo con l’Autrice brani per Marimba, Vibrafono e Pianoforte. Nel 2011 sotto la guida del padre Antonio presso il Conservatorio di Musica “G. B. Pergolesi“ di Fermo e vince il “Premio delle Arti“.

La sua musica e la marimba sono stati protagonisti per la prima volta in posti fantastici come il museo dell’Ara Pacis a Roma e nelle Grotte di Frasassi. Ha composto numerosi brani solistici per marimba, vibrafono e timpani e Concerti con Orchestra. Le sue composizioni sono pubblicate dalla Italy Percussion Edition. Attualmente è docente presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso.

Per ascoltarlo clicca qui



Antonio Santangelo – direttore

Diplomato in pianoforte e strumenti a percussione. La sua preparazione tecnica e musicale gli ha permesso di essere stimato, apprezzato e famoso per il suo alto controllo tecnico su tutti gli strumenti a percussione e per l’alto livello di preparazione dei suoi studenti.

Ha inciso per le case editrici R.C.A., EDIPAN e NUOVA ERA, con illustri musicisti. Vanta le prime esecuzioni assolute di composizioni di diversi autori come: Rota, Togni, Bussotti, Sciarrino, Clementi, Donatoni, Pennisi, Manzoni, Maderna, Procaccini, Nono.

Dal 1987 ad oggi si dedica all’organizzazione di concorsi e festival dedicati alle percussioni. Il concorso “Italy Percussion Competition” e il festival “Days of Percussion” sono famosi in tutto il mondo. Per questa dedizione e importanza delle sue iniziative, nel 2010 ha ricevuto la Medaglia dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

Da una sua idea, sono state scritte e registrate due fiabe musicali “L’uomo del tamburo” e “Un tamburo un pò brillo” della compositrice Teresa Procaccini. Dal 1977 al 2022 è stato docente titolare della cattedra di strumenti a percussione nei conservatori di Foggia, Fermo e Pescara.





