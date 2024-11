Rocciamorgia, gli eventi del 2 e 3 novembre

Il 3 novembre il festival si sposta tra Sant’Angelo Limosano e Pietracupa con una passeggiata che a partire dalle ore 10:00 attraversa i due paesi. L’iniziativa, in collaborazione con Cammina, Molise!, è caratterizzata da performance artistiche. Si continua alle ore 13:00 in località Madonna delle Stelle, in territorio di Sant’Angelo Limosano con un pranzo comunitario a cura delle Pro Loco e delle associazioni locali. Nel pomeriggio, alle ore 16:00 incontro dei sindaci e delle associazioni con il direttore del Gal Molise Verso il 2000, Adolfo Colagiovanni. La musica conclude la VIII edizione del festival Rocciamorgia. Alle ore 17:00 sempre in località Madonna delle Stelle, in territorio di Sant’Angelo Limosano, il concerto di chiusura Tupa Ruja con Martina Lupi, Fabio Gagliardi e Mattia Lotini.

