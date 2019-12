Musica Antiqua Latina a Campobasso

di Francesco Montano

Ensemble barocco su strumenti originali, è stato creato nel 2000 dal direttore e violoncellista barocco Giordano Antonelli. Il progetto Musica Antiqua Latina promuove la riscoperta e la diffusione del grande repertorio barocco italiano, di cui Roma, dove il gruppo è residente, è stato uno dei centri di massima creatività.

Giordano Antonelli – basso di violino Allievo del grande violoncellista russo Ivan Monighetti, si è dedicato allo studio della prassi esecutiva nella musica antica e del violoncello barocco con Christophe Coin, presso la Schola Cantorum Basiliensis di Basilea. Dal 1998 al 2003 ha collaborato come violoncello solista dell’Orchestra Sinfonica di Granada (OCG, Spagna), realizzando registrazioni discografiche con Harmonia Mundi France, e tournèe concertistiche in Spagna, Francia, Germania, Belgio, Austria, USA.

Giordano Antonelli ha ricoperto il ruolo di primo violoncello solista e continuista presso l’Orchestra del Theatre Royale La Monnaie – Bruxelles, Orquesta Ciudad de Granada, Orchestra Barocca di Sevilla, I Fiati di Parma, la Kammer Orchester Basel, Neues Orchester Basel, Orchestra Barocca di Granada, Prague Mozart Orchestra, Gustav Mahler Jugend Orchester (tutti); ha suonato come primo violoncello al fianco di direttori come C. Hogwood, G. van Waas, G. Carmignola, G. Antonini, B. Sargent, F. Brueggen, F. Biondi, K. Ono, P. Herreweghe, C. Abbado, G. Acciai.

Ha collaborato per alcuni anni come violoncellista principale ne Il Giardino Armonico, e suona frequentemente il violoncello piccolo a 5 corde (P.A. Landolfi, Milano 1770 circa), largamente utilizzato nel XVII° e XVIII° secolo, per il quale ha realizzato un approfondito studio filologico e di repertorio. È fondatore e direttore dell’ensemble barocco Musica Antiqua Latina.

Gianni La Marca – viola da gamba Diplomato in Violoncello con il Maestro Mario Centurione ed in Viola da Gamba con il Maestro Paolo Pandolfo; perfezionato in Viola da Gamba e musica d’insieme per strumenti antichi seguendo i corsi di Jordi Savall in Italia e Spagna ed in Violoncello Barocco seguendo i corsi di Gaetano Nasillo presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nel 2006 ho conseguito il Diploma Accademico di Secondo livello in Discipline Musicali, indirizzo Interpretativo-Compositivo, Musica da Camera e nel 2008 ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Didattica della Musica, abilitante per l’insegnamento del Violoncello.

La carriera concertistica è iniziata nel 1983 ed ha tenuto più di 1000 concerti interpretando musiche di generi diversi che comprendono la musica contemporanea, la musica moderna, il repertorio classico, quello barocco, la musica rinascimentale fino alla musica medievale. Ha insegnato Viola da Gamba nei Conservatori di Latina, Lecce e Bari e Violoncello in alcune scuole ad indirizzo musicale.

Con la Viola da Gamba, dal 1992, ha svolto una intensa attività concertistica in Italia ed all’estero. Ha collaborato con prestigiosi gruppi da camera come ad esempio a Vienna (Musikverein – Brahms Saal) in Austria, Copenaghen ed Odense in Danimarca, Sydney in Australia, Santa Cruz, Seattle e Boston in U.S.A., Belgrado (Serbian Academy of Sciences and Arts) in Serbia, Amburgo (Musikhalle – Studio E), Kiel e Wolfsburg e Frankfurt am Main in Germania, Madrid e Palma de Maiorca in Spagna, Hong Kong in Cina, etc.

Oltre al basso suona il tenore, il contralto ed il soprano della famiglia delle viole da gamba. Possiede molte viole da gamba di tutte le taglie ed epoche. Tra queste spicca un basso di Viola a sei corde italiano, di scuola Bresciana, risalente alla fine del 1500. Ha inciso, con la Viola da gamba, 15 Compact Disc di cui due da solista delle sonate di J.S. Bach per Viola da Gamba e Clavicembalo.

Giancarlo De Frenza – violone

Nasce a Ortona (CH), studia al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara con il maestro Massimo Giorgi. Ha suonato per diversi anni in varie orchestre italiane, (es Orchestra della RAI e in molti teatri); suona da quindici anni con Il Giardino armonico, Orchestra di musica barocca famosa in tutto il mondo. Attualmente insegna Contrabasso al Conservatorio di Pescara, ha insegnato a Campobasso nel 1999.

Andrea Buccarella – clavicembalo Nasce a Roma nel 1987. Intraprende gli studi musicali come Puer Cantor nel prestigioso Coro della Cappella Musicale Pontificia Sistina. Dopo aver conseguito il diploma in organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma (2008), ottiene cum laude il biennio specialistico in clavicembalo e tastiere storiche, sotto la guida di Enrico Baiano.

Nel 2018 consegue, con il massimo dei voti e distinzione, il master in clavicembalo presso la Schola Cantorum Basiliensis, sotto la guida di Andrea Marcon. Nello stesso anno vince il Primo premio al Concorso Internazionale di clavicembalo di Bruges e il Premio Outhere.

