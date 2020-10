Molise: trasporti pubblici locali. Cosa c’è da sapere.

In un periodo storico come questo, con la questione dei trasporti pubblici in cima all’agenda del Paese ed un Governo in grossa difficoltà nel varare misure restrittive anti-Covid, non può mancare il contributo di chi ha gli strumenti e l’esperienza per poter parlare. Il campobassano Carmine Mastropaolo, ferroviere dal 1985 e Segretario generale della Uil Trasporti Molise dal 2006, ha voluto dire la sua con questo primo contributo video che hanno lo scopo di gettare un po’ di luce su un tema scottante in riferimento alla situazione italiana, ma con un focus sui trasporti pubblici molisani.

Qui sotto il video completo.