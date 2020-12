Terminata “Off 8 – Covid edition”

di Francesco Montano

Si è conclusa l’ottava edizione della “Rassegna Teatrale di Autori Molisani OFF”, organizzata dalla INCAS Produzioni e patrocinata dal Comune di Campobasso: ovviamente la modalità in presenza non è stata possibile e, per questo, il Direttore Artistico Francesco Vitale ha ideato una formula digitale, consentendo a chiunque voglia di continuare a visualizzare i corti teatrali sui canali social di INCAS e delle altre associazioni coinvolte anche nei giorni a seguire.

Per gli eventi digitali sono stati realizzati dei veri e propri cortometraggi, con la solita maestria del regista William Mussini, utilizzando i vari spazi del Centro Culturale ex ONMI di Campobasso, dal giardino, caratterizzato dall’opera di street art “Pandemia” curata dall’Associazione Malatesta, al Blow up cafè, dalla scuola di musica Thelonious Monk, allo studio di registrazione Monkey’s Island e alla Sala Alphaville.

I testi portati in scena sono stati tratti dalla raccolta “La quarantena delle emozioni” curata dall’Associazione Simposio Ripa. Catia Mitri ha presentato “Non come prima”, interpretato da Michele Di Cillo e diretto da Gianni Manusacchio, in cui la lentezza delle riflessioni enunciate dalla voce fuori campo fa da stridente contrappunto alla e la frenesia esasperata di una giornata lavorativa in un bar. Roberta Pranzitelli ha raccontato con il suo violino l’esperienza di un’insegnante nel periodo del lockdown, attingendo dall’etimologia più profonda dell’insegnare: “lasciare un segno”. Il testo di Mariassunta Cerio “Liberi Pensieri” ha visto l’alternarsi della emozionale narrazione di Francesco Vitale con la danza della stessa autrice, una pizzica per esorcizzare i tristi momenti della chiusura primaverile. La rassegna si è conclusa con “2020”, dagli appunti di Fabrizio Russo, messo in scena sotto la direzione di Eva Sabelli: un testo ritmato che stimola una profonda riflessione sulla società contemporanea.