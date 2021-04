In ricordo di Fred Bongusto una nuova edizione “allargata” del libro dopo l’esaurimento della prima edizione

Ieri sera, nel corso della trasmissione televisiva “Buon compleanno Fred”, in onda su Telemolise (e di nuovo in onda, in replica, oggi pomeriggio e venerdì sera alle 21 ndr), Giuseppe Tabasso ha annunciato in anteprima una seconda edizione del libro da lui dedicato all’indimenticabile cantautore molisano e pubblicato da Il Bene Comune Edizioni.

Nel confermare l’annuncio, iBC rivolge innanzitutto un sentito grazie ai lettori, nonché alle librerie e alle edicole per aver riservato alla pubblicazione un’accoglienza tale da rendere necessaria una seconda edizione “allargata” e ancora più completa.

Con il termine “allargata” ci riferiamo infatti non solo a un libro di formato e di testo più grande – e perfino di costo inferiore – ma ulteriormente impreziosito da una Prefazione che un Maestro come Renzo Arbore ha voluto firmare dopo aver letto la prima edizione.

Non basta: vi si troveranno nuove e inedite immagini di Fred reperite da Tiziano Carozza e infine, rispondendo al desiderio di molti lettori, vi saranno aggiunti i testi di dieci dei maggiori successi di Fred Bongusto.