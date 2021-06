Lara Molino a Campobasso

Nella bellissima cornice di Villa de Capoa finalmente tornano i concerti de Amici della Musica. La collaborazione tra i musicisti è nata nel 2019. Spesso la cantautrice si esibisce da sola, ma anche, come in questo caso, in duo, o in trio con un violinista o un percussionista polistrumentista.

Lara Molino – voce e chitarra

Cantautrice, compositrice, musicoterapista, ha composto fino ad oggi circa 200 canzoni in lingua italiana e dialetto abruzzese. Polistrumentista, suona la chitarra, l’armonica a bocca, il pianoforte e vari strumenti a percussione.

È stata “cantante ufficiale” di “Emmanuel”, l’inno della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, che ha più volte cantato davanti a milioni di giovani di tutto il mondo e al Papa Giovanni Paolo II.

Ha tenuto centinaia di concerti in tutta Italia e all’Estero. Il 21 settembre 2002 ha vinto il Premio Nazionale “Histonium”, trofeo David per meriti artistici. Nel 1999 è stata finalista nazionale al “Festival della Canzone Dialettale d’Autore” di Ospedaletti (Sanremo), con il testo della sua canzone in dialetto abruzzese, “Le mariunette”.

Dal 2003 è docente di Canto Moderno e Chitarra presso l’Associazione Culturale “Nonsolomusica” di San Salvo (CH). Ha insegnato Chitarra in diverse scuole statali abruzzesi dal 2000 al 2007 e presso l’Università delle Tre Età di Vasto (CH) negli anni 2008 e 2009. Sempre dal 2003 ha iniziato a curare la direzione artistica di diversi eventi.

Nel 2007 ha vinto il DISCO PER L’ESTATE, selezione Italia, Centro-Sud. Nel 2009, è stata invitata da Gianni Morandi per aprire la tappa teatina del suo “Grazie a tutti tour”; negli anni ha aperto i concerti di diversi artisti: Antonella Ruggiero, Nomadi, Claudio Baglioni, Paolo Vallesi, Ivana Spagna, Marina Rei, Gen Rosso, Gatto Panceri.

Nel 2016 ha scritto e prodotto lo spettacolo “Grazie Scusa Permesso”, che ha portato in tour anche in alcuni istituti penitenziari italiani; nello stesso anno Compone e incide il brano “Sorridere sempre” per l’Associazione di clown di corsia, “Sorridere sempre” di Termoli (CB).

Nel 2019, a Montesilvano (PE), ha ricevuto il Premio Internazionale “Dean Martin”, con la seguente motivazione: “A Lara Molino, cantautrice appassionata della sua terra, per il meticoloso lavoro di ricerca sulle tradizioni popolari e per la capacità di raccontare in stile personale folk-rock le storie dell’Abruzzo nel mondo”.

Nel 2020 partecipa al progetto “Lettere dall’Italia”, video e canzone realizzati da 21 artisti della musica popolare italiana che si uniscono per l’occasione e cantano in tutti i dialetti d’Italia.

A giugno 2020 ha ideato e aperto sui social, una radio web, “Nonsolomusica Radio” tenuta a battesimo da Gianni Morandi. Verso la fine del 2020 è stata impegnata in un tour radiofonico per presentare il suo nuovo singolo “La terra è di chi la canta”; è stata ospite di radio italiane ed estere e la sua musica è arrivata in Australia, USA, Germania, Spagna e Lussemburgo.

Giuseppe Di Falco – fisarmonica

Ha frequentato il conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara e studiato composizione/arrangiamento e fisarmonica moderna/jazz con il M° Renzo Ruggieri.

Ha vinto concorsi nazionali ed internazionali fra cui: Concorso Città di Lanciano (1998), Concorso Internazionale Italia Award Jazz (Roseto degli Abruzzi) nel 2016 con il Di Falco- Amabili Duo e nel 2017 con il Giuseppe Di Falco Ensemble. Ha vinto un concerto premio come “Miglior gruppo italiano” al 42° Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo (PIF) nella categoria jazz, 2° premio al 43° PIF nella categoria Jazz, 2° premio al 44° Premio Internazionale della fisarmonica “Città di Castelfidardo” per Solisti, Gruppi e Compositori nella categoria Composizione.

Come concertista ha all’attivo progetti da solista, in duo e in small ensemble legati al jazz al tango e alla musica elettronica. Ha aperto la seconda edizione del Jazz Accordion Festival di Castelfidardo.

