Il videoclip che racconta il… “Molise”

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

Il video musicale nasce nell’ambito del progetto “L’orto della buona vita” che vede come capofila l’associazione di quartiere di Campobasso ed è sostenuto dalla Regione Molise attraverso il bando “Turismo è Cultura 2020”. Il brano racconta in maniera emozionale il Molise che, secondo gli autori, “è vita” per chi sia profondamente legato a questa regione. Una composizione nata dalla penna del prof. Roberto Sacchetti e dalle note del maestro Domenico De Simone, già parte della colonna sonora del film “ Il Viaggio ” di Alfredo Arciero, prodotto da INCAS Produzioni. Nella versione video, il regista William Mussini ha voluto far vivere le immagini più significative della regione sugli strumenti e sugli oggetti presenti nella sala di registrazione, mentre i musicisti lasciavano vibrare sui loro strumenti le note di De Simone. Simbolica rappresentazione della capacità di questa terra di permeare nell’essenza delle cose, quando viene conosciuta.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies