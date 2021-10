Larino, il “Giovedì di AFRA” è ripartito con l’ultimo libro di Sabrina Izzi

Rispondendo alle domande della relatrice e del pubblico, l’autrice ha potuto narrare anche il suo personale percorso di scrittrice, raccontando di una passione nata quando era ancora una bambina, dicendo: “L’amore per la scrittura è maturato leggendo. Sono una lettrice accanita. Per scrivere ho bisogno del freddo, del caminetto acceso e, soprattutto, della notte. Sono questi gli elementi che mi ispirano”. Poi, ha descritto il rapporto quasi morboso con i suoi personaggi, che considera suoi figli, affermando: “Quando termino i miei romanzi, mi assale una sorta di angoscia perché so che mi dovrò separare dalle figure che ho creato, che non saranno più mie, ma del pubblico. Il mio pubblico non è di nicchia: la mia è una scrittura semplice, rivolta a tutti”. Intanto, in cantiere ha già altre due storie che aspettano solo di essere scritte.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies