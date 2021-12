Croma, disegnatrice e ciclista

di Francesco Montano

CROMA, nome d’arte di Claudia Romagnoli, è un’illustratrice e una street artist di Campobasso, che come nella migliore delle tradizioni molisane, è emigrata a Roma per studio e lavoro, dove è rimasta per 27 anni. Da quasi due anni CROMA è di nuovo in Molise, continuando da questa terra e in questa terra a disegnare, inchiostrare e dipingere muri.

In collaborazione con l’Associazione Malatesta di Campobasso, promotrice e organizzatrice del Draw The Line – Festival di street art arrivato ai suoi primi 10 anni – CROMA ha lasciato finora sue tracce in città in vari luoghi.

In Via dei Martiri Molisani della Resistenza, al quartiere Cep, dove un suo muro, fatto appositamente per il 25 aprile del 2021, data della liberazione dal nazifascismo, racconta della banda partigiana di Trivento, con a capo Giovanni Porfirio e Mary Neimann; al mercato coperto di via Monforte, in uno degli ingressi laterali, Las Madras de Plaza de Mayo manifestano chiedendo verità e giustizia per i loro figli e nipoti desaparecidos; in via Friuli, davanti la scuola Jovine, delle musiciste dipinte per terra, campeggiano in testa e in coda all’attraversamento pedonale che conduce gli e le studenti quotidianamente verso scuola e verso casa.

Alla Casa del Popolo di Campobasso, in via Gioberti, un muro all’interno della struttura rappresenta le Brigante del sud postunitario.

CROMA, disegnatrice e ciclista, è autrice di un graphic novel in uscita in questi giorni, ed edito dalla casa editrice di Roma Il Galeone: JEPI JORA.

Ambientato tra l’Italia e l’Albania, tra Roma, Durazzo e Kukes, e a trent’anni dallo sbarco albanese a Bari della nave Vlora, Jepi Jora è la storia di un viaggio fisico e mentale, con la testa e a pedali, che è una sfida, una rivalsa, un percorso di autodeterminazione, fatiche e sorrisi.

Frutto della collaborazione tra la Casa del Popolo, l’Associazione Malatesta e Fermenti Liberi, Jora sbarcherà alla sala cinema Alphaville il 21 dicembre 2021 alle 19 per una presentazione del graphic durante la quale sarà presente l’autrice.

Durante la serata sarà inoltre possibile assaggiare le produzioni culinarie, locali e di altro consumo preparate dalle sapienti mani dei Fermenti Liberi, cooperativa di comunità del territorio e coorganizzatrice dell’evento.