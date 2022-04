Teatro Savoia: in scena… il Molise!

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Campobasso e nel suo saluto iniziale l’Assessore alla Cultura della città capoluogo, Paola Felice, ha espresso tutta la sua commozione per una manifestazione che ha visto una grande presenza di pubblico in questa fase in cui la terribile pandemia da Covid 19 sembra ormai sotto controllo. Lo spettacolo è stato concepito come un susseguirsi di quadri, ciascuno dei quali ha avuto come protagonisti gli associati della Federazione Italiana delle Tradizioni Popolari della regione: ciascuno ha portato in scena una pagina legata alla storia e alla cultura del propio paese. L’orchestra “Mascagni” di Ripalimosani, fra l’altro, ha eseguito il brano “Ukrainya” per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dagli eventi bellici.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies