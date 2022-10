I Draghi che affliggono Campobasso

In Italia ci sono più di cento capoluoghi di provincia. Qualcuno di questi capoluoghi non avrà nemmeno una ZTL (zona a traffico limitato); qualcuno di questi non avrà una sala d’attesa nel terminal bus cittadino; qualcuno di questi non avrà degli spazi pubblici (i Mc Donald non valgono!) di aggregazione per i giovani; qualcuno non avrà dei porticati dove stazionare nelle giornate di pioggia; qualcuno di questi non avrà una squadra di calcio per cui tifare la domenica; qualcuno di questi non avrà treni nella stazione ferroviaria; qualcuno di questi non avrà un cinema in centro; qualcuno di questi non avrà una pista ciclabile; qualcuno di questi non avrà un sistema di trasporti pubblici integrati; qualcuno di questi non avrà spazi davanti alle scuole chiusi al traffico delle auto private nelle ore di entrata ed uscita degli studenti; qualche capoluogo non avrà una segnaletica stradale capace di aiutare il visitatore forestiero.

Noi abitiamo in una città assediata da tutti questi draghi. Basterà una sola lancia per infilzarli?

San Giorgio, scendi dal cavallo e vedi se si può fare qualcosa!