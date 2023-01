“In punta di piedi” nella musica di Daniele Marinelli

di Francesco Montano, foto di Luigia Gesualdi

Poco prima di Natale è uscito Tiptoe.

Il disco di Daniele Marinelli prodotto, scritto e suonato dallo stesso autore, con il mastering affidato a Gianluca Vergalito (Landscape Studio Recording).

I compagni di viaggio (per Tiptoe) sono stati:

Francesca Mignogna al sax soprano, Luisa Nicotera al flauto, Manuel Petti alla fisarmonica, Matteo Iannaccio al violino, Marco Libertucci alla chitarra, Alberto Romano alla batteria, Mattia Strazzullo al piano. Questa è la Tracklist:

Viaggio su Namek; Flow With It; Hit The Dragon; 17 e 15; Tiptoe; In Your Eyes Again.

È disponibile su Spotify e tutte le altre piattaforme di streaming ed acquistabile su cd da Chocolat a piazza Pepe a Campobasso.



Il suono di Daniele Marinelli sembra un pianeta a parte in cui convivono tante anime e tanti insiemi aventi come comune denominatore la musica jazz, genere in evoluzione per eccellenza.