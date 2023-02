Il fagotto dal romanticismo al contemporaneo a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Paolo Carlini – fagotto

Occupa un ruolo centrale nella musica del nostro tempo collaborando a fianco dei più rappresentativi compositori appartenenti a differenti generazioni e linguaggi musicali che hanno scritto per lui opere solistiche generando un importante sviluppo del repertorio per fagotto, solo per citarne alcuni Azio Corghi, Ivan Fedele, Luis De Pablo, Giorgio Gaslini, Ludovico Einaudi, Marco Tutino, Marcello Panni, Marco Betta, Enrico Pieranunzi, Maurizio Fabrizio, Carlo Boccadoro, Pasquale Corrado, Alessandro Solbiati, Carlo Galante, Nicola Sani, Claudio Ambrosini, Giorgio Colombo Taccani, Giancarlo Cardini, Paolo Vivaldi ed importanti collaborazioni con Luciano Berio, Sofia Gubaidulina, Sylvano Bussotti, Jean Francaix.

Dal 1987 Paolo Carlini è Primo fagotto solista dell’Orchestra della Toscana e collabora in tale ruolo con le orchestre del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le Orchestre del Teatro dell’Opera di Roma, del Teatro La Fenice di Venezia, del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, del Teatro Comunale di Bologna suonando sotto la direzione dei più importanti direttori del nostro tempo Claudio Abbado, Riccardo Muti, Zubin Mehta, Esa Pekka Salonen, Myung-whun Chung, Daniel Harding.

Numerose le registrazioni discografiche in veste solistica regolarmente trasmesse da Radio France, BBC Radio 3, New York Public Radio, ORF, Bayerisches Rundfunk, Radio Classical California, ORF, WDR, SWF, NDR, CBC Radio Canada, Radio Nuova Zelanda, Australia National Network, Birminghain Public Radio, Rai Radio Tre, Radio Swiss Classic, RTSI Rete 2, Radio Toscana Classica. È docente di fagotto presso il Conservatorio P. Mascagni di Livorno.

Fabrizio Datteri – pianoforte

Pianista e clavicembalista lucchese, si è diplomato presso l’ISSM Boccherini di Lucca. Si è perfezionato, fra gli altri, con Konstantin Bogino, Bruno Canino, PierNarciso Masi, al Mozarteum di Salzburg con Boris Bloch e Aquiles Delle Vigne e all’Accademia Chigiana con Joaquin Achucarro.

L’interesse per la musica barocca lo ha portato a diplomarsi in clavicembalo presso il Conservatorio di Firenze e a prodursi come clavicembalista in numerosi ensemble. Ha al suo attivo vari concerti solistici e di musica da camera con illustri collaborazioni, di rilievo la cooperazione stabile con Paolo Carlini, primo fagotto dell’Ort e solista di fama internazionale.

Ha registrato per numerose etichette discografiche; di rilievo le ultime pubblicazioni: un cd per Da Vinci Publising di Osaka con il Concerto n.5 Imperatore di L. van Beethoven, nella trascrizione di I. Moscheles (in prima assoluta moderna) e un cd con l’opera omnia per due pianoforti e quattro mani di Alexander Glazunov per Brilliant (prima registrazione assoluta). È docente di ruolo presso il Conservatorio di Perugia.









Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.