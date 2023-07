Taraf de Gadjo a Campobasso

Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.

Il gruppo ha all’attivo più di 200 concerti in teatro, all’aperto, partecipazioni a festival, locali, eventi culturali in Italia e all’estero , tra cui il Festival Klezmer, Ancona; il Festival Gypsy-Klezmer, Pinerolo (TO), unico nel suo genere in Italia; al Teatro Valle, Roma; l’esibizione negli studi RAI di Roma per un concerto/intervista dal vivo durante la trasmissione radiofonica di Radio3 Suite; al prestigioso Festival Jazz di Villa Celimontana di Roma nella rassegna dedicata a Django Reinhardt (in cartellone insieme a Stochelo Rosenberg e Gismo Graf), all’Auditorium “Parco della Musica”, Roma.

