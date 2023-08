Elio Germano e Daniele Sepe a Campobasso, ospiti dello SMAF 2023

Mancano ormai pochi pochi giorni all’inizio della seconda edizione dello SMAF 2023, il festival artistico e musicale organizzato dalla giovane, ma molto attiva, associazione Silos di Campobasso. Tanti gli artisti che si esibiranno durante la due giorni (4-5 agosto) all’interno del Parco Naturalistico di Bosco Faiete, con una significativa rappresentanza di musicisti molisani. Grande curiosità per il live di Elio Germano nelle vesti di rapper con il gruppo Bestierare accompagnati da Dj Amaro. Il collettivo rap romano ha all’attivo quattro dischi autoprodotti e autodistribuiti e saranno gli headliner della serata del 5 agosto. Daniele Sepe è l’altro nome attesissimo sul palco dello SMAF, per lui il live in calendario venerdì 4 agosto verterà sul suo ultimo progetto Sepè le Mokò, omaggio alle colonne sonore dei film di Totò, ma non solo … Sepè le Mokò va oltre: attinge direttamente anche dalle colonne sonore dei film usciti tra il 1957 e il 1962, firmate da compositori come Piero Piccioni, Armando Trovajoli, Lelio Luttazzi, Carlo Rustichelli, Alessandro Cicognini, Piero Umiliani. Da sottolineare l’intento benefico dello SMAF, ovvero raccogliere fondi in favore dell’Associazione Onlus di Campobasso, per contribuire all’acquisto di un puntatore oculare per i malati di SLA. Per altri dettagli e info sul programma, si può consultare la pagina social dell’APS Silos al seguente link: https://www.facebook.com/silos.cb

