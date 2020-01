Castel Del Giudice: una garanzia, senza bisogno di avviso!

Da sinistra: Enrico Ricci, Lino Gentile ed Ermanno D’Andrea

di Paolo De Socio*

Nel periodo in cui ho ricoperto l’incarico di Consigliere Comunale nel mio Paesello, Oratino, improvvisamente, come un fulmine a ciel sereno, ebbi per “regalo”, oltre a tante querele proposte da uno “zelante” amministratore locale – un avviso di garanzia per una questione che non racconto in questa sede ma che, negli anni successivi, per come si è evoluta e con la risoluzione positiva della vicenda, mi ha portato solo a sorridere.

Mi auguro che, tra qualche mese, lo stesso sorriso appaia sulle labbra del Sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile che, dalle prime indiscrezioni trapelate, sarebbe interessato da un avviso di garanzia perché coinvolto in un reato di corruzione per aver accettato “del vino in circostanze non ben precisate”.

Castel del Giudice, superfluo ricordarlo in questa sede, è stato un Borgo che grazie all’attivismo del suo sindaco che è stato contaminante per tutta la Comunità, ha determinato un esempio di rinascita per le Aree Interne che viene richiamato e esaltato in tantissimi convegni nazionali e esteri.

Il Sindaco Gentile, di nome e di fatto, è stato ed è per la CGIL del Molise un amico che ha sempre accolto le nostre iniziative con favore mostrando la bellezza del suo lato umano, passionale e professionale con giusto mix tra umiltà e orgoglio.

La Giustizia deve sicuramente fare il suo corso, ma avendo apprezzato l’onestà intellettuale del Sindaco di Castel del Giudice, non posso che auspicare l’estraneità del caro amico alla vicenda che lo vede coinvolto e sperare in una celere risoluzione positiva della questione per poter sorridere e brindare al ricordo di questa breve e triste parentesi che non offuscherà i venti anni di storia del paesino molisano che si è distinto per processi rilevanti di concezione futuristica del territorio, creazione di posti di lavoro e progetti reali di integrazione.

L’abbraccio va all’intera comunità di Castel del Giudice che ha fatto quadrato intorno al suo sindaco e, a scanso di equivoci, per il prossimo brindisi il vino lo porto io…

A presto Lino.

*Segretario Generale della Camera del Lavoro CGIL Molise e Abruzzo