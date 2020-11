Un albero per un film

di Francesco Montano

“Un albero per un film” è l’evento realizzato da INCAS Produzioni in collaborazione con AUSF Molise in cui si è inteso coniugare la vocazione per la cultura e per il cinema con la visione ambientalista, che da sempre contraddistingue le attività della società di produzione molisana.

In occasione della “Giornata nazionale degli alberi” sono state messe a dimora delle specie arboree, dedicando ciascuna pianta a una produzione cinematografica realizzata in questo difficile 2020. La selezione degli alberi da impiantare è stata curata dalla sezione molisana dell’associazione degli studenti forestali: tenendo conto dell’habitat che ospiterà gli alberi, sono state scelte delle specie quercine come il leccio (Quercus ilex L.), il cerro (Quercus cerris L.) e la roverella (Quercus pubescens Willd.).

Gli alberi sono dedicati a tre opere audiovisive: il cerro è dedicato al cortometraggio “Venus Project” del regista William Mussini, presentato al cinema a gennaio 2020 e vincitore di oltre venti premi e selezioni ufficiali in festival internazionali; il leccio rappresenta il corto prodotto da INCAS Produzioni per Apulia Film Commission “Ritorno a casa” di Mattia Marano e Antonio De Gregorio, che ha già ottenuto una quindicina di riconoscimenti festivalieri; la roverella ricorda il documentario in realtà virtuale “Tratturi 360”.

INCAS Produzioni in questi anni si è sempre impegnata ad applicare comportamenti virtuosi, dal punto di vista ecologico, nella realizzazione delle proprie produzioni e ha realizzato film e documentari dalla grande attenzione per la natura come il film “Il viaggio” e i documentari in VR 360 sull’Appennino molisano e sulle strade verdi della transumanza “Matese 360” e “Tratturi 360”.

In occasione dell’evento sarà realizzato un reportage documentaristico, distribuito da INCAS Produzioni nelle prossime settimane.