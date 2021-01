La polizia turca ha arrestato 35 membri dell’HDP con accuse confezionate ad arte

Share on Twitter

Share on Facebook

35 membri dell’HDP sono stati arrestati sulla base di dichiarazioni estorte ad Hasan Yalçın, un uomo non vedente, dal dipartimento di polizia di Kozluk

di Hikmet Aslan

In questi giorni in cui le operazioni di genocidio politico contro dirigenti e membri del Partito Democratico Popolare (HDP) continuano senza sosta, si è verificato l’ennesimo caso di cospirazione poliziesca.

In primo luogo, la polizia, dopo aver arrestato Hasan Yalçın, non vedente, gli ha fatto firmare dichiarazioni non sue. Sulla base di queste dichiarazioni, la polizia turca ha arrestato 35 persone, incluso il co-sindaco del comune di Kozluk Nazime Avcı.

Secondo le notizie dell’Agenzia della Mesopotamia, dove l’accusato vive (precisamente nel distretto di Kozluk di Batman), la quattordicenne S.Y., attraverso pressioni e minacce della polizia, è stata costretta a testimoniare contro il padre non vedente, Hasan Yalçın.

Hasan Yalçın è stato arrestato in un raid della polizia a casa sua in seguito alle dichiarazioni della figlia e condotto presso il dipartimento di polizia distrettuale dove è rimasto detenuto per 4 giorni.

Yalçın, a cui la polizia non ha spiegato i suoi diritti, è stato arrestato per la prima volta nella sua vita e la sua dichiarazione gli è stata estorta senza la presenza di un avvocato. Infatti, le dichiarazioni sono state stampate e gli sono state fatte sottoscrivere senza che gli venisse letto il contenuto. Yalçın ha firmato le carte pensando riportassero le sue parole.

Yalçın,dunque, è stato portato in tribunale con l’accusa di “favoreggiamento di un’organizzazione” e “propaganda per un’organizzazione terroristica” e successivamente è stato posto agli arresti domiciliari.

Quindi, 35 persone, tra cui il co-sindaco del Comune di Kozluk Nazime Avcı, sono state tratte in arresto durante l’operazione nel distretto lo scorso settembre. I detenuti sono stati successivamente rilasciati.

Yalçın, agli arresti domiciliari ignaro degli eventi, ha appreso che questa operazione è stata attuata a seguito delle dichiarazioni estorte, dopo che alcune delle persone rilasciate lo hanno chiamato. Descrivendo la circostanza, Yalçın ha detto che il rapporto della dichiarazione che ha rilasciato alla Stazione di polizia non gli è stato letto e non sapeva nemmeno cosa avesse firmato.

Da 2016 al 2020 in Turchia sono stati arrestati ventimila membri del Partito Democratico Popolare (HDP) filo curdo di cui diecimila si trovano ancora in carcere.

(fonte: ANF News)