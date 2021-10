Larino, “(Ri)Habemus Giuntam”!

Qualche riflessione. Intanto, speriamo che Antonio Vesce, sempre protagonista in questi cambiamenti, abbia finalmente trovato pace, mentre per quanto riguarda Nicola Giardino la domanda sorge spontanea: per questa sua “riabilitazione”, ha fatto qualche corso da amministratore o la “punizione” inflitta dal Sindaco lo ha fatto riflettere e diventare più capace? Discorso a parte va fatto per Bonomolo, che appende le scarpe al chiodo dopo un articolo, inviato a varie testate, in cui decantava, con grande soddisfazione, la “risoluzione” dell’annosa questione relativa agli Impianti Sportivi di Contrada Monte Arcano, annunciando l’aggiudicazione dei lavori e il loro inizio a fine mese. Una mossa alquanto astuta: lui ne esce vincitore ed eventuali ritardi saranno attribuiti a Giulio Pontico, che chiuderà la sua lunga carriera politica da assessore, quasi ad honorem, senza nessun tipo di ripercussione sul futuro. Poi, chi potrà mai prendersela con il nuovo assessore ai Lavori Pubblici, che si è sempre prodigato per risolvere i problemi dei cittadini e per il quale tutti nutrono affetto? Meglio “bruciare” lui, che non ha più velleità politiche, che Nicola Giardino, il quale, giovane e pieno di sogni, è già proiettato verso una futura e “nuova” pagina politica.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies