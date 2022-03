“Come una Piccola Nuvola”, il libro di Pierluigi Giorgio

di Francesco Vitale

Attore, regista, documentarista: Pierluigi Giorgio vive una vita multiforme. La sua ultima opera è il libro “Come una Piccola Nuvola”, edito da Ephemeria, in cui racconta le più significative esperienze (della sua vita) attraverso una narrazione coinvolgente e ricca di riflessioni personali e di insegnamenti, appresi attraverso le più disparate relazioni.

Il libro di Pierluigi Giorgio, infatti, non è semplicemente un diario autobiografico: è l’occasione per cogliere spunti di saggezza e visioni elevate sulla natura, sulle relazioni umane, su se stessi.

Piccola Nuvola è il nome attribuito all’autore dagli indiani d’America, frequentati in South Dakota. Il racconto (di Pierluigi Giorgio) parte proprio dall’incontro con i Sioux, con i quali ebbe l’opportunità di vivere l’esperienza unica della Sun Dance: un modo per riscoprire la propria intimità, spiritualità, centralità e la relazione con l’ambiente che ci circonda, attraverso una serie di rituali che permettono di allontanarsi dalla vita materiale dell’uomo bianco.

Dopo quei suggestivi incontri d’oltreoceano, l’attore campobassano riscoprì le sue radici e così torno in Molise: un richiamo della terra d’origine che non gli valse solo il piacere di vivere in prima persona (questa terra) i luoghi un po’ ospitali, un po’ selvaggia. Da allora Pierluigi Giorno iniziò a raccontare il Molise, a promuoverlo ed avvicinare il pubblico alle sue bellezze. Nacque così la lunga marcia sui tratturi, le strade verdi della transumanza ormai abbandonate, sul cui valore seppe riportare l’attenzione di molti. La valorizzazione dell’affascinante vita del pittore francese Charles Moulin, che trascorse buona parte della sua vita sulle Mainarde, rappresenta un’altra delle sue missioni, in buona sostanza riuscita: sia a Castelnuovo, sia con la realizzazione del film documentario “Moulin, il poeta del pastello”.

Molte altre le azioni svolte (da Pierluigi Giorgio) per dare lustro al suo Molise, come lo studio e il rilancio delle maschere zoomorfe, dal Rito dell’Uomo-Cervo di Castelnuovo al Volturno all’Orso di Jelsi. Fra le altre attività promosse da Pierluigi Giorgio, il Premio Internazionale “La Traglia – Etnie e Comunità”, con cui ogni anno è insignita una personalità che ha dimostrato il suo impegno nella cura e nella rivalutazione di una tradizione, dell’ambiente e dei diritti umani. Dal leader Lakota Birgil Kills Straight a Tara Gandhi, dal Patriarca di Baghdad Mons. Luis R.Sako al Dalai Lama, passando per il premio alla memoria di Giose Rimanelli.

Insomma, una vita piena di esperienze quella di Pierluigi Giorgio, raccontata in un libro, “Come una Piccola Nuvola”, che può essere considerato un manuale per imparare come vivere e amare la terra e riscoprire le proprie radici.

Nel mese di marzo l’opera di Pierluigi Giorgio sarà presentata alla Sala Alphaville di Campobasso.