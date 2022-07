Histérico Duo a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Un insolito connubio, quello tra due strumenti musicali agli antipodi. Tanto particolare quanto il nome che questo Duo ha scelto: “Histérico”, dall’omonimo movimento contenuto nella “suite n. 1” che il compositore Raffaele Bellafronte ha deciso di elaborare per questo atipico insieme.

“Histérico” non nell’atteggiamento, non nella frenesia dell’esecuzione, ma nell’urgenza pressante di ricercare, di scoprire formule inedite e affascinanti per far sì che la Chitarra, strumento nobile e delicato, possa unirsi al Sassofono, potente e massiccio.

Davide Di Ienno – chitarra

Davide Di Ienno compie i suoi studi sia in Italia che all’estero; vanta esperienze solistiche con orchestre di tutta Europa, tra cui la Staatsorchester Rheinische Philharminie, i Kyiv Soloists, la Odessa Philharmonic Orchestra e i Wiener Concert-Verein. Ha pubblicato per la Tactus e per la Da Vinci Publisching.

Michele Paolino – sassofono

Studia in Italia; le sue qualità sono messe in evidenza dai primi premi ottenuti in numerosi concorsi. Sin dall’età di 24 anni si esibisce anche all’estero come membro del Federico Mondelci – Italian Sax Quartet, con il quale svolge attività discografica e concertistica per le più importanti Stagioni di tutto il mondo.

Per sentire alcune cose loro clicca qui



Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.