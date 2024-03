Marco Guidolotti Quartet a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Marco Guidolotti – sax e clarinetto

Ha suonato con i più importanti musicisti italiani ed internazionali. Collabora stabilmente con la RAI e MEDIASET per le produzioni di programmi televisivi e cinematografici; ha all’attivo alcuni progetti a suo nome che sono diventati dischi; ha avuto collaborazioni illustri come Ennio Morricone, Woody Allen, Andrea Bocelli, Armando Trovajoli, Enrico Rava, Roberto Gatto, Dee dee Bridgwater, Danilo Rea e altri. È docente di Clarinetto e Sassofono presso i Licei musicali e scuole medie ad indirizzo musicale. Nel 2018 è stato eletto Primo sax baritonista d’Italia, dai lettori della rivista specializzata JAZZIT.

Felice Tazzini – pianoforte

Pianista, arrangiatore e compositore. Sebbene abbia seguito gli studi classici nel 2010 si diploma anche in pianoforte jazz. Nel settore televisivo scrive la sigla del programma “Un giorno in pretura”; scrive la musica per una scena della fiction televisiva “la terra promessa” diretta dal regista Ricky Tognazzi; è stato arrangiatore e musicista per la trasmissione Rai “Tutto chiaro”. Nel settore teatrale collabora con alcune compagnie teatrali per le quali arrangia e registra le musiche per interi spettacoli originali. La sua attività nel settore della musica live lo vede impegnato con repertorio che spazia dal jazz, al pop, dagli standard latino-americani alle grandi melodie della musica americana.

Nel 2020 si laurea in piano, arrangiamento e composizione jazz. A gennaio 2022 esce il suo primo disco da leader “My little world” edito dalla WoW Records. I musicisti del disco sono: Felice Tazzini, piano e Rhodes, Lorenzo Bisogno, sax tenore, Andrea Molinari, chitarra elettrica, Francesco Pierotti, contrabbasso, Francesco De Rubeis, batteria. A gennaio 2022 registra la colonna sonora del film “Ritorno al presente” per la regia di Toni Fornari e Andrea Maia. Nel 2023 ha registrato la nuova versione della colonna sonora del film “La mossa del pinguino” per la regia di Claudio Amendola.

Francesco Pierotti – contrabbasso

Musicista eclettico; dopo essersi diplomato in Contrabbasso Classico presso il Conservatorio di Terni consegue il Diploma di Secondo Livello in Jazz e successivamente il Master di Secondo Livello in Teoria e Pratica della Didattica alla Musica d’Insieme. Si esibisce costantemente in Jazz Club e Festival nazionali ed Internazionali. Ha lavorato e continua a collaborare con musicisti di fama internazionale in studio e in live come: Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Seamus Blake, Carlo Atti, Yakir Arbib, Greg Burk, Alessandro Bravo, Barbara Casini, Andrea Rea, Luigi Masciari, Elisa Mini, Pedro Spallati, David Lo Cascio, Sade Mangiaracina e altri. È stato docente di Contrabbasso Jazz presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e Docente di Basso Elettrico presso il Conservatorio “G. Battista Martini” di Bologna.

Valerio Vantaggio – batteria

Laureato al conservatorio in Batteria Jazz, è uno tra i batteristi più attivi nel panorama musicale romano, italiano e internazionale. Premiato come miglior batterista al Tuscia Jazz Festival 2011, vince una borsa di studio nei seminari estivi di Umbria Jazz Clinics 2010 e al Siena Jazz 2013. Ha suonato con Dave Liebman, Jesse Van Ruller, Fabrizio Bosso, Maurizio Giammarco, Germano Mazzocchetti, Enrico Rava, Tommy Smith, Alfredo Paixao e molti altri.

Ha registrato numerosi dischi e suonato su prestigiosi palchi in Italia e all’estero, dal Tanjazz Festival di Tangeri (Marocco) all’Izmir Jazz Festival (Turchia), dai vari tour in Finlandia fino al The Loop Jazz Club di Praga.

Gino Saladini – voce narrante

Scrittore di thriller di successo (“L’uccisore” pubblicato da Rizzoli editore; “Hypnos” edito da Sonzogno editore; “Roma giungla” edito da Marsilio editore) e di sceneggiature (“Albedo” e “Il tunnel trasparente” del regista Christian Lucidi). Criminologo e medico legale opinionista RAI, SKY e Mediaset.

