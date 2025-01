Accademia D’Archi Arrigoni a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Accademia D’Archi Arrigoni



Nel proprio organico annovera diversi vincitori di concorsi. Spaziando dal barocco bachiano, alla musica contemporanea edita ed inedita, dal jazz alla musica leggera e al tango. L’Accademia Arrigoni ha stretto collaborazioni con gruppi musicali e solisti famosi. Ha partecipato a numerosi Festival e a diverse Tournée. Ha realizzato assieme alla Suite per Quartetto Jazz il Film-Concerto “Pianiparalleli”, diretto da Gianni Di Capua.

Ha registrato diversi CD. Nel corso del 2021 ha eseguito la registrazione di brani inediti del compositore Graun, in collaborazione con Federico Guglielmo, la cui divulgazione è stata seguita dalla rivista “Amadeus”. L’Accademia ha inoltre promosso lo sviluppo del progetto incentrato sulla figura di Gian Giacomo Arrigoni, compositore e musicista sanvitese. Tra le attività dell’Accademia spicca anche l’organizzazione del Concorso Internazionale “Piccolo Violino Magico” destinato a giovani violinisti.

Giulio Arnofi – direttore

Si è laureato in Direzione d’Orchestra al conservatorio G. Verdi di Milano con il M° Daniele Agiman e ha studiato composizione con il M° Cristina Landuzzi. È stato allievo del Maestro Maurizio Arena, grande direttore della tradizione e già assistente di Tullio Serafin.

Ha collaborato con diverse orchestre di alto profilo. È stato selezionato dal CIDIM per tenere un concerto a Betlemme nel dicembre 2022 insieme all’Orchestra YMEO, un evento in collaborazione con il Consolato Italiano in Palestina. Successivamente sempre il CIDIM lo ha selezionato per una residenza artistica nel febbraio 2023 come direttore d’orchestra presso la Orquesta Filarmónica del Desierto in Messico e la Compañía de Ópera de Saltillo, progetto in collaborazione con l’Istitito Italiano di Cultura di Città del Messico.

Costantino Catena – pianoforte

È uno dei pianisti italiani più attivi e apprezzati nella discografia contemporanea. Le sue registrazioni sono state spesso premiate da riviste specializzate. Con il supporto del CIDIM ha inciso in prima mondiale le musiche pianistiche di Ermanno Wolf-Ferrari. Attualmente si sta dedicando alla registrazione dell’integrale pianistica di Robert Schumann.

È stato ospite di importanti istituzioni concertistiche in vari paesi europei, in Australia, negli U.S.A., in Russia e in Giappone. Attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Salerno, è stato visiting professor della The Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, Tromsø University, Music College of the Moscow Tchaikovsky Conservatoire, Babes-Bloyai University of Cluj-Napoca, Winchester University, Yasar University of Izmir.

