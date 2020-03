Covid-19, la nota del PD regionale

Con riferimento al DPCM dell’8 marzo 2020 che prevede l’istituzione della ‘zona rossa’ per la Lombardia e 11 province e, di conseguenza, la restrizione della mobilità e della libertà dei residenti in quelle zone, dando indicazioni attente e precise sulle condotte possibili e in ragione dell’esiguo numero di posti letto e dei posti di terapia intensiva che abbiamo in Molise, nonché delle altre condizioni di contesto territoriale, auspichiamo che il presidente Toma promuova, senza alcun indugio, una propria ordinanza che in qualche modo possa anticipare anche per la nostra regione restrizioni prudenziali.

Con assoluta urgenza, altresì, serve adottare misure per coloro che rientrano dalle zone rosse del Nord, incluse quelle individuate in tarda sera.

Altri Governatori stanno agendo e anche noi dobbiamo muoverci, in stretto coordinamento con il livello nazionale, in tale direzione.

In particolare, occorre per i rientri in treno dal Nord un coordinamento anche con il Gruppo Ferrovie dello Stato e l’attivazione di ogni utile misura.

Questa la proposta dei consiglieri regionali del PD, Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla, invitando in modo fattivo e collaborativo a essere reattivi e veloci nelle azioni.

Campobasso, 8 marzo 2020 Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla