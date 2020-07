Presentata la nuova amministratrice unica di SEA

È stata presentata stamane, presso il Municipio, la nuova amministratrice unica di “SEA – Servizi ed Ambiente S.p.a.”, la società “in house” del Comune di Campobasso che si occupa della gestione di servizi pubblici locali, tra i quali il ciclo dei servizi di igiene urbana e il piano sgombero neve

Si tratta di Stefania Tomaro, di Campobasso, avvocato, con un curriculum di tutto rispetto. Era stata nominata già lo scorso 31 dicembre dopo essere risultata vincitrice del bando pubblico.

Specializzata in diritto ambientale, master in gestione dei pubblici servizi (energia, gas, acqua, rifiuti e public utilities), master di primo e di secondo livello conseguiti presso LUMSA e il Politecnico di Milano, la neo presidente della municipalizzata ha lavorato in Hera S.p.a. presso l’ufficio di regolazione e pianificazione strategica occupandosi dei rapporti con le autorità di regolazione, sia a livello nazionale che a livello regionale; poi presso lo studio legale Simmons & Simmons come avvocato associato per grandi impianti, project financing, e in particolare nel settore delle energie ambientali; poi responsabile della parte legale del dipartimento sviluppo di Eon Climate & Renewables Italia Srl una società che si occupa di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolico).

Il sindaco Roberto Gravina ha presentato alla stampa Stefania Tomaro sottolineando il fatto che per la prima volta è stata nominata una donna a capo di un’azienda municipalizzata. Ha inoltre reso pubblico il compenso pari a 40.000 euro annui salvo ulteriori premialità previste al raggiungimento di determinati obiettivi. Il sindaco ha tenuto a precisare che, grazie all’eliminazione del CDA, si è prodotto un risparmio notevole rispetto ai costi precedenti la nuova nomina. Oltre al risparmio, comunque, bisognerà perseguire – ha concluso Gravina – il fenomeno della migrazione di rifiuti.

Ha preso infine la parola la stessa Stefania Tomaro individuando nell’implementazione del servizio di raccolta differenziata, nella stretta collaborazione con l’Amministrazione e nella cura dei rapporti con il personale i primi passi da compiere.