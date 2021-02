Disastro Molise, la versione di Toma (senza contraddittorio)

di Binario 20 bis

“Operazione Verità” ieri sera negli studi di Teleregione Molise sulla grave crisi sanitaria regionale. La verità in questione però è stata solo quella di Toma e Florenzano, che si sono esibiti in un vero e proprio monologo-show, liberi di dire tutto senza contraddittorio.

Il succo della questione? Le condizioni in cui ci troviamo non è una loro responsabilità, ma del Commissario alla Sanità, Angelo Giustini, indicato come il colpevole, ma in contumacia perché non presente in studio. Studio in cui è stato ricordato che Toma non ha poteri “sanitari”, però va in trasmissione e parla di sanità.

Tutto si è svolto in un clima compiaciuto, tra ammiccamenti, sarcasmo, convenevoli e sguardi teneri tra il Governatore e il Dg Asrem, a suggello di una meravigliosa intesa. “Sui social i soliti noti criticano” ha detto Toma e per fortuna che ci è consentito farlo, non essendo ancora in Corea del Nord.

Florenzano bacchettava il conduttore davanti qualche timido tentativo di domanda, ma ossequiosamente si zittiva appena lo interrompeva Toma (di continuo), sempre per parlare di quella sanità sulla quale lui non ha potere e di cui, ovviamente, non ha colpe.

Ci fosse stato un decimo di secondo di autocritica, da parte del Presidente, lo avremmo sottolineato e apprezzato. E invece niente, lui non sbaglia mai.