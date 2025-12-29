Muore il tremendo 2025. W il 2026?

di Giuseppe Tabasso

Tra poche ore stapperemo bottiglie per metterci alle spalle un anno tremendo ma con la speranzella di avere davanti un futuro di pace che ci sollevi da angosce belliche.

I grandi (si fa per dire) del mondo ballano da giorni un valzer diplomatico di accordi vicini e poi nulla di fatto. Si scrivono e riscrivono bozze risolutive e si parla perfino di una possibile intesa di Capodanno che ci farebbe brindare uno storico “W il 2026”.

La pace pare sempre imminente, il piano pare quasi pronto, Trump sogna un Premio Nobel ma i negoziati sono sempre “in stallo”. I nodi da sciogliere sono ancora stretti, i punti decisivi restano sospesi, Putin vuol vincere la guerra, non si accontenta di pezzetti di Ucraina. C’è insomma scetticismo e si prevede un futuro “denso di incognite”.

Per Giorgia Meloni “Il 2026 sarà un anno tosto”, mentre per la ministra Santanché il 2026 sarà “scoppiettante”, termine infelice dopo anni di scoppi.

Tutti ce l’hanno con l’Europa. Ursula von de Leyen avverte che “il mondo come lo conoscevamo non c’è più”. Quindi calma e gesso, dovremo subire i Putin, i Trump, gli Orbàn e i Salvini.

E però da fonti sicure si apprende che l’esercito russo è impantanato, che la manodopera è cronicamente scarsa, che un imprenditore si è suicidato cosparso di benzina sulla Piazza Rossa di fronte al Cremlino, che la Russia fatica a sostituire ogni mese circa 30 mila uomini fra morti e feriti, e che al fronte vengono spediti ultra cinquantenni incapaci di reggere zaino e fucile.

Quanto al morente 2025, ognuno di noi ha apprezzato o disprezzato piccoli e grandi accadimenti. La mia personale lista è lunga, ma tengo a ricordare in ordine alfabetico almeno le scomparse: Giorgio Armani, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Goffredo Fofi, Giorgio Forattini, Nicola Pietrangeli, Robert Redford, Ornella Vanoni, Peppe Vessicchio e infine, per spettabile straordinarietà, Alice ed Ellen Kessler.