Appello alla pace e a una società democratica

Il partito DEM ha recentemente sottolineato che Abdullah Öcalan dovrebbe lanciare un “appello storico” per la risoluzione del conflitto turco-curdo e la democratizzazione della Turchia. Non è però ancora chiaro se questa dichiarazione verrà fatta durante la conferenza stampa di oggi. “Questo sarà chiaro solo dopo la visita a Imrali”, ha detto ieri ad Ankara il portavoce della DEM Ayşegül Doğan. Questa prossima visita ha acceso ancora una volta dibattiti su una soluzione politica alla questione curda in Türkiye. Il partito DEM insiste sul suo impegno per il dialogo pacifico e spera che il contributo di Öcalan venga ascoltato dall’opinione pubblica”.

Il secondo secolo della Repubblica (turca) potrà raggiungere una continuità duratura e fraterna solo se sarà coronato dalla democrazia. Non esiste alcuna via al di fuori della democrazia per la costruzione e l’attuazione del sistema. Non può esserci altro modo. La riconciliazione democratica è il metodo fondamentale.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies