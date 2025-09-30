Il Sentiero di-Vino, un cammino di pace per il ben-essere globale

Un passo dopo l’altro per il proprio benessere e per quello globale con un messaggio di pace e di unione di intenti. Con questo scopo, domani 1° ottobre alle 17.30 a Toro una passeggiata in stile Nordic walking coinvolgerà un gruppo di persone che vogliono muovere passi a tutela dei patrimoni culturali del mondo.

L’iniziativa, promossa da Officina CreAttiva e che prevede un camminata lungo il Sentiero di-Vino nato per celebrare il riconoscimento di Toro come “Città del Vino”, si svilupperà nel segno dell’amicizia e della condivisione e vuole “ricucire le ferite e le fragilità, oltre a superare le vulnerabilità e abbattere barriere”.

Vuole, inoltre, “essere una piccola goccia per nutrire coltivare la rinascita con un messaggio di pace e di speranza, affinché quello in corso possa essere l’ultimo genocidio nella storia dell’umanità”.

La passeggiata sarà “guidata” da due libri “Quando il mondo dorme” di Francesca Albanese e “I buoni propositi” di Sabrina Gabriele.