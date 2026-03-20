Ancora un anniversario senza verità

Mino Pecorelli a 47 anni dalla morte

di Giovanni Petta

C’è una commissione parlamentare d’inchiesta per la morte di David Rossi. Ed è giusto così. Ce n’è una per la morte di Giulio Regeni e un’altra per la scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Anche questo è giusto. Il fatto che non ce ne sia una per la morte di Mino Pecorelli non solo è ingiusto ma è addirittura un mistero. Un mistero nel mistero.

Anche Mino Pecorelli – come Rossi, Regeni, Orlandi, Gregori – ha una famiglia, una famiglia che attende da 47 anni la soluzione del problema, la fine di un dramma che li ha visti costretti, dopo l’omicidio, a difendere la memoria di un uomo che, persino nelle foto utilizzate dalla stampa, veniva bistrattato.

Da quarantasette anni si attende un approfondimento finalmente efficace delle indagini – il processo è stato riaperto nel 2019 grazie al lavoro di Raffaella Fanelli -, così da scoprire finalmente, svelato, ciò che è stato più volte avvicinato, sfiorato. Si attende di sapere chi ha ucciso Pecorelli, certo. E, poi, chi ha depistato e chi ha tentato di denigrare la sua professionalità e, di conseguenza, la sua persona.

Mino Pecorelli era un giornalista d’inchiesta. Aveva creato una rete di ricerca delle informazioni che Report gli avrebbe invidiato. Aveva entrature nei Servizi e in Vaticano, nel mondo politico e della finanza, nelle istituzioni civili e in quelle militari. Anche ciò, anche questa sua capacità di comprendere i gangli e i sistemi più importanti dell’Italia degli anni Settanta, anche ciò era stato usato al negativo, indicando le conoscenze necessarie alle indagini giornalistiche come vicinanze ambigue.

In questo ennesimo anniversario senza verità, c’è da ricordarlo ancora; c’è da perseverare nella richiesta della verità, nell’attesa fiduciosa di un tempo di chiarezza democratica finalmente matura, nella speranza dell’avverarsi di una Repubblica non più timorosa di conoscere il proprio passato.