“Equilibri Delicati”: la presentazione a Campobasso

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

In qualche modo, lo studio del manoscritto permetterà a Juliette di mettere a confronto la sua esistenza con quella dell’altra protagonista del racconto. Juliette e Rebecca, nonostante la distanza in termini di tempo e di spazio, hanno molte cose in comune: nella scrittura di Dalila Catenaro, le due vicende procedono in parallelo, conducendo il lettore verso l’evoluzione della storia personale e della vita di Juliette.

