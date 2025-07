Estate a Duronia tra arte, cultura e riscoperta delle tradizioni

L’Associazione Pro Loco Duronia , in collaborazione con il Comune di Duronia, la Parrocchia e il Gruppo Volontari del Santuario è pronta a dare il via all’estate 2025 con eventi che vogliono mettere al centro la cultura, l’arte, la riscoperta delle tradizioni e la convivialità. Le iniziative partiranno il 28 luglio con la terza edizione del Simposio di Scultura che quest’anno avrà come tema “Omaggio alle Donne d’Acciaio” e che si vuole intersecare con il progetto “Le Donne d’Acciaio” ideato e lanciato nel 2021 dalla duroniese Margherita M. Morsella e realizzato in collaborazione con il Collectif des femmes immigrantes du Québec (Collettivo di Donne immigrate del Québec). La rassegna, che vedrà la partecipazione di allievi del Liceo Artistico di Vasto e dell’Accademia d’Arte di Frosinone, si concluderà venerdì 1 agosto con la presentazione delle opere realizzate alla presenza degli scultori Massimo Manzo e Giuseppe Colangelo.

