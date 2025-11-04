breaking news New

Tanti ottimi e utili motivi per rilanciare il Molise

di Giuseppe Tabasso

Dinanzi alle tante scosse mondiali che ci attraversano faremmo bene a stringerci ogni tanto nei nostri recinti personali per non disperdere speranze e sensi di sicurezza.

Per questo ho cercato un senso da applicare alla mia regione nativa per attivare la riscoperta che il Molise è una delle regioni più tranquille e ospitali del nostro Paese (mai definirlo Nazione).

Ricordiamo insomma che i molisani sono cauti e avveduti, i più risparmiosi d’Italia, disprezzano gli sprechi, sono ponderati in montagna e inventivi sulle coste, godono profumi stagionali e incantevoli “foliage” che hanno attirato molti stranieri.

I nostri conterranei ignorano il narcisismo, sono passionali quanto basta, guai a toccare le loro tradizioni, travedono per i (troppi) nonni e ancor più per i (pochi) nipoti, impazziscono per la cucina casalinga e per la casalinga che sta in cucina, sono orgogliosi della Tintilia e perfino della primazia di vincite nel gioco televisivo dei pacchi.

Vantano poi insegnanti formidabili, studenti che non portano coltelli nello zaino, non esistono baby gang, i tifosi non sono bombaroli, non cantano l’Inno di Mameli col saluto romano. Mai a Predappio, mai cori mussoliniani presso Fratelli d’Italia e niente macchie di antisemitismo.

E le ragazze? Giocano a chi è più secchiona, scrivono più libri degli uomini, vantano di essersi liberate dal patriarcato (a dispetto di un patriarcale governo regionale), frequentano eventi culturali e Giornate della Gentilezza, aumenta il numero di sindache e consigliere e, fateci caso, il giornalismo femminile è più liberale di quello maschile.

Certo, bisogna sopportare disservizi ospedalieri, sparizione di trasporti ferroviari, isolamenti infrastrutturali, immobilità e mancanze d’acqua. Tutti se ne lamentano, ma siamo italiani, parliamo male dell’Italia, ma guai se lo fa uno straniero. Figuratevi perciò se un italiano parlasse male della nostra terra madre.

