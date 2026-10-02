Lupara: incontro sulla Costituzione con Travaglio e Villone

Il Sindaco Giancarlo Di Lonardo: “due ospiti di eccezione a Lupara per parlare di Costituzione e di futuro per tutto il Molise

Due ospiti di eccezione saranno ospiti del Comune di Lupara domenica prossima 4 ottobre alle ore 17.00, nella splendida piazza del paese: Marco Travaglio, Direttore de Il Fatto Quotidiano, noto saggista e personaggio televisivo e il Professor Massimo Villone, professore emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli “Federico II, Presidente del Coordinamento per la Democrazia costituzionale, i cui scritti più recenti riguardano l’autonomia differenziata e l’impatto sul Sud, la proposta di premierato e la legge elettorale in discussione in parlamento.

“La Costituzione primo bene Comune” è il titolo dell’evento in programma a Lupara, a sottolineare il particolare legame che la nuova Amministrazione Comunale, in carica dalla fine del maggio scorso, ha intrecciato con i principi fondanti del nostro ordinamento giuridico oltre che dello stato di diritto della nostra Repubblica.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Antonella Salvatore.

L’appuntamento rientra in un ciclo di incontri dedicato dal Comune di Lupara alla Costituzione italiana dal titolo “Partecipare è democrazia” con l’obiettivo di favorire momenti di confronto e di partecipazione sui valori costituzionali e sulla democrazia.

Un percorso iniziato lo scorso 30 luglio con la consegna di una copia della Costituzione ai neo diciottenni del paese da parte del Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo. Gli appuntamenti successivi avranno come tema: “Le donne e la Costituzione” e “I giovani e la Costituzione”.

“L’incontro del 4 ottobre nasce dalla volontà di promuovere una riflessione sul valore e sul significato della nostra Carta Costituzionale, intesa come patrimonio comune e riferimento fondamentale della vita democratica del Paese” ha dichiarato il neo Sindaco di Lupara Giancarlo Di Lonardo “appartiene a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione” e sottolineando come: “In un momento storico nel quale anche le piccole comunità avvertono il bisogno di ritrovare fiducia e speranza nel futuro, riteniamo che occasioni di incontro, dialogo e condivisione sui principi che fondano la nostra Repubblica possano rappresentare un importante momento di crescita per l’intera comunità”. E ha concluso: “È un vero onore per la nostra comunità ospitare due personalità e due studiosi del calibro del Prof. Villone e del Direttore Travaglio, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti”.

Marco Travaglio è Direttore de il Fatto Quotidiano, giornale che ha contribuito a fondare. Ha lavorato con Indro Montanelli a il Giornale e a La Voce. Poi ha scritto per diverse testate, fra cui Sette, il Giorno, L’Indipendente, Cuore, il Borghese, L’Espresso, la Repubblica, l’Unità. È autore di molti best seller, tra i quali: L’odore dei soldi (con Elio Veltri, Editori Riuniti 2001), La scomparsa dei fatti (Il Saggiatore 2006), Viva il Re! (Chiarelettere 2013), È Stato la mafia (Chiarelettere 2014), Indro: il 900 (Rizzoli 2021) e, pubblicati da PaperFIRST, B. come Basta! (2018), Padrini fondatori (con Marco Lillo, 2018), Bugiardi senza gloria (2020), I segreti del Conticidio (2021), Scemi di guerra (2023), Il Santo (2023) Israele e i palestinesi in poche parole (2023), Ucraina, Russia e Nato in poche parole (2024) e Perché NO, guida al referendum su magistratura e politica in poche e semplici parole (2026).

Massimo Villone è Professore emerito di Diritto costituzionale, Università degli Studi di Napoli “Federico II. Presidente del Coordinamento per la Democrazia costituzionale. Senatore della Repubblica nel 1994, e in seguito rieletto nel 1996, 2001 e 2006. È stato Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato nella XIII Legislatura e Vicepresidente nella XIV Legislatura. E’ una figura nota per il suo impegno civile e accademico su temi legati alla Costituzione e alle riforme costituzionali. Scrive su riviste accademiche, sul Fatto Quotidiano e sull’edizione napoletana di “Repubblica”. Ha pubblicato monografie e saggi sul diritto costituzionale, tra cui Italia, divisa e diseguale (2019) e Un decennio incostituzionale (2015). Gli scritti più recenti riguardano la riforma della giustizia respinta nel referendum del 22-23 marzo, il tema dell’autonomia differenziata e dell’impatto sul Sud, la proposta di premierato e la legge elettorale in discussione in parlamento.