Chorando Brazil a Campobasso

di Francesco Montano



Il progetto musicale Chorando Brazil nasce in Italia nel 2016 dall’incontro di Vittorio Sabelli e Marco Molino. L’idea del gruppo è quella di omaggiare e valorizzare la musica Choro con una formazione originale e atipica: Clarinetto e Marimba.

Nel marzo 2018 il duo ha tenuto diversi concerti in Brasile, momento importante per conoscere da vicino i posti dove lo Choro è nato. Durante la permanenza in Brasile la band ha collaborato con importanti musicisti brasiliani, sui quali spicca la cantante Nadja Soares e il famoso chitarrista Luizinho 7 Cordas.

L’intento di Chorando Brazil è quello di far conoscere quella che è l’anima della vera musica brasiliana, ripercorrendo le strade di musicisti e compositori brasiliani con una formazione che si presta a esprimere in maniera personale e unica i brani che hanno fatto conoscere la musica brasiliana al mondo intero.

Vittorio Sabelli – clarinetto

Diplomato con il massimo dei voti in Clarinetto e Musica Jazz presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso si perfeziona con Paolo Beltramini, Ciro Scarponi, Gervase de Peyer e Richard Stoltzman. Dal 1999 fa parte dell’Orchestra Sinfonica del Molise con la quale ha tenuto oltre 250 concerti in tutta Europa, suonando, inoltre, come solista con l’Orchestra Sinfonica di Udmurtia (Russia).

Nel 2009 partecipa a Time in Jazz, a Time di Sassari (con la partecipazione di Paolo Fresu), Nuoro Jazz e all’European Jazz Expo di Cagliari. Col brano Cookie Snap Blues si classifica al secondo posto del Concorso di Composizione e Arrangiamento per Big Band e solista dell’Eddie Lang Jazz Festival 2009.

Ha frequentato Seminari di Siena Jazz e della Julliard School a Vitoria-Gasteiz con maestri di chiara fama tra cui Jerry Bergonzi, Kenny Werner, Jeff Ballard, Nguyen Le, Gianluigi Trovesi e altri. È inserito nella Top Ten dei migliori clarinettisti italiani negli anni 2013 e 2014 indetta da Jazz.it.

Musicista eclettico è stato il primo a inserire strumenti a fiato nella musica metal con il progetto Dawn Of A Dark Age, col quale ha inciso cinque dischi. È sotto contratto per l’etichetta americana Razed Soul Productions, e con l’etichetta giapponese Maa Productions per il progetto S.D.P., col quale ha debuttato ad aprile 2017 con l’uscita del primo disco.

Marco Molino – marimba

A 9 anni inizia lo studio della batteria presso l’Accademia Stradivari di Larino con i maestri Graziano Carbone e Oreste Sbarra. Ha poi frequentato la Scuola di Strumenti a Percussione diplomandosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso con il M° Giulio Costanzo.

Si dedica allo studio della percussione ed in particolare tamburo, marimba, vibrafono e timpani. Segue master con i maestri Roberto Gatto, Agostino Marangolo, Mike Quinn, Lele Melotti, Arnaldo Vacca, Nando Russo, Fabian Perez Tedesco, Giorgio Ziraldo, Daniela Ganeva e David Friedman.

Partecipa a concorsi nazionali ed internazionali ottenendo risultati brillanti: vincitore della Rassegna Migliori Diplomati di Italia tenutasi a Castrocaro Terme, primo posto della sezione musica d’insieme al Concorso Internazionale pianistico di Rocchetta al Volturno; secondo posto al concorso nazionale Media Musicale ad Amalfi in qualità di marimbista, secondo classificato nella sezione ‘Snare Drum’ al prestigioso concorso International Competition di Montebello della Battaglia e vincitore del concorso International Competition nella sezione tastiere e pianoforte.

Ha inciso per l’importante rivista Suonare News il Concerto per marimba ed orchestra d’archi di Emmanuel Sejournee. Collabora con diverse formazioni orchestrali; tra le esperienze più importanti la tournèe in Cina con la Naples Royal Orchestra. Ha frequentato il Corso di alto perfezionamento presso l’Accademia Nazionale Santa Cecilia.

È percussionista dell’Ensemble di Percussioni del Conservatorio “L. Perosi” con il quale svolge una intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Ha tenuto un master su ‘tamburi a cornice la tradizione popolare italiana’ presso il Conservatorio Superiore di Pamplona. Attualmente è insegnante presso le scuole medie ad indirizzo musicale e docente di batteria presso il Centro Musica e Cultura di San Martino in Pensilis.

Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.