I Couperin, il meraviglioso mondo della musica francese per clavicembalo

Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; publicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.

In duo con Silvia Rambaldi ha inciso a quattro mani le Sonate di Mozart (Baryton) e le Sonate con basso continuo, rielaborate a due clavicembali, di Domenico Scarlatti (Tactus), con Maxence Larrieu e Carlo De Matola ha inciso un CD per la rivista FALAUT (luglio 2008) con musiche per due flauti e basso continuo di J. J. Quantz, G. Ph. Telemann e C. Ph. E. Bach.

Ha studiato clavicembalo in Italia con Barbara Vignanelli e a Salisburgo, presso il Mozarteum, con Kennet Gilbert . Sin da giovanissima si è esibita come solista e in formazione da camera, proponendo spesso programmi monografici di grande originalità, anche in forma di concerto-spettacolo con danza e recitazione.

