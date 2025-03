Festival Internazionale della Letteratura Working Class

La terza edizione della manifestazione organizzata da Edizioni Alegre, Collettivo di fabbrica Gkn e Soms Insorgiamo, in collaborazione con Arci Firenze, con la partecipazione di Radio Sherwood e Radio Wombat e la Direzione artistica di Alberto Prunetti, ci sarà dal 4 al 6 aprile a Campi Bisenzio

da “Noi saremo tutto”

Non siamo qui oggi per entrare domani nel canone letterario. Per chiedere un riconoscimento dal mondo delle persone colte o per mangiare le briciole che cadono dal tavolo dell’editoria. Siamo qui oggi per vincere domani una vertenza, per partecipare coi libri alla lotta di classe e abbattere le barriere che recintano la letteratura e l’editoria, escludendo le persone prive di capitale culturale.

Al contrario dei tanti festival di questo paese, non abbiamo sponsor di aziende o di banche, perché non si fa whitewashing con la classe operaia. L’unico nostro sponsor è la lotta e la partecipazione collettiva: stiamo in piedi grazie al sostegno di 500 persone tramite crowdfunding e al contributo militante di volontari, relatori e relatrici.

Siamo alla terza edizione. Dopo le Genealogie del 2023 (il passato) e le Geografie del 2024 (il presente) adesso è la volta delle Prospettive (il futuro). Contro il realismo capitalista, che ci schiaccia su un presente che non passa mai e puzza di guerra, inquinamento, fascismo e sfruttamento, coniugheremo i verbi al futuro, perché noi saremo tutto, come recita uno slogan del movimento sindacale nordamericano.

Il Festival torna mentre la lotta della ex Gkn è a un punto di svolta. Dopo l’approvazione della Legge Regionale, il piano di reindustrializzazione elaborato dal basso è ancora in attesa di poter partire. E nel frattempo gli operai sono sempre sotto attacco della proprietà che, oltre a non pagare gli stipendi, per la terza volta da quel luglio del 2021 ha avviato una nuova procedura di licenziamento. Così il Festival va di nuovo difeso con la mobilitazione. Per riprenderci insieme la primavera.

Il programma completo del Festival

Venerdì 4 aprile

Ore 17.30 Noi Saremo tutto. Presentazione del programma del Festival

Giulio Calella (Edizioni Alegre)

Alberto Prunetti (Direttore del Festival)

Francesca Di Marco (Soms Insorgiamo)

Collettivo di fabbrica Gkn

Ore 18.30 La scrittura working class e i generi letterari. Prospettive, affinità e divergenze

Wu Ming 4 (scrittore)

Serge Quadruppani (scrittore)

Simona Baldanzi (scrittrice)

Ore 20.00 Cena

Ore 21.00 Lezione cantata sulla musica popolare

Alessio Lega (cantautore e autore de La resistenza in 100 canti)

Alessandro Portelli (critico musicale, docente all’Università Sapienza di Roma)

Ore 22.30 Teatro Canzone

“L’amore ai tempi del Cazhocène” Spettacolo dell’Orchestra Filarmonica Fatica & Sudore

Sabato 5 aprile

Ore 10.30 Genealogie e prospettive della poesia working class

Monica Dati (autrice di Si dovrebbe insomma pensare a dei poeti operai)

Simona Cleopazzo (autrice della raccolta poetica movimenti terra)

Bernardo De Luca (poeta e ricercatore, autore di Campo aperto)

Coordinano: Pietro Cardelli (Arci Firenze) ed Emily Zendri (Edizioni Alegre)

Ore 12.00 La letteratura working class e la critica letteraria militante

Mimmo Cangiano (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Marco Gatto (Università della Calabria)

Morena Marsilio (Docente e ricercatrice indipendente)

Emanuele Zinato (Università di Padova)

Ore 13.30 Pranzo

Ore 15.00 Scrivere servendo tra i tavoli

Luigi Chiarella (cameriere italiano immigrato in Austria, autore di Risto Reich)

Daria Bogdanska (cameriera polacca immigrata in Svezia, autrice del graphic novel Nero vita)

Coordina: Filippo La Porta (critico letterario)

Ore 16.30 Scrivere respirando polveri tossiche

Reading di Michele Riondino da Malesangue

A seguire interventi di:

Raffaele Cataldi (autore di Malesangue. Storia di un operaio dell’Ilva)

Virginia Rondinelli (Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti – Taranto)

Michele Riondino (attore e regista di Palazzina Laf)

Coordina: Francesca Di Marco (Soms Insorgiamo)

Ore 18.00: Corteo. Siamo pubblica utilità

Dal presidio Gkn fino a Campi Bisenzio per la Fabbrica socialmente integrata

Ore 20.00: Cena alla casa del Popolo Rinascita di Campi Bisenzio

Piazza Felice Matteucci 11

Ore 22.00: Reading e concerto acustico di Massimo Zamboni (CCCP)

In piazza Felice Matteucci a Campi Bisenzio

Domenica 6 aprile

Ore 10.30 Scrivere dai territori deindustrializzati

Maurizio Maggiani (scrittore, autore di Il coraggio del pettirosso)

Alberto Prunetti (scrittore, autore di Troncamacchioni)

Eugenio Raspi (scrittore, autore di Inox)

Eliana Como (sindacalista Fiom)

Ore 12.00 Il racconto familiare e l’autobiografia sociale. Forme e prospettive della narrazione delle classi popolari

Anne Pauly (autrice di Prima che mi sfugga)

Claudia Durastanti (autrice de La straniera)

Annalisa Romani (traduttrice di Didier Eribon ed Édouard Louis)

Ore 13.30 Pranzo

Ore 14.30 La prospettiva migrante delle scritture working class

Janek Gorczyca (autore di Storia di mia vita)

Christian Raimo (scrittore e insegnante)

Luka Lei Zhang (ricercatrice cinese di letteratura operaia asiatica, University of Macao, Filippine)

Matt Jenkins (curatore di Working Class Literature e Working Class History)

Ore 16.00

Scrivere facendo la lotta di classe. Laboratorio narrativo di lotte comparate: Gkn e Ilva

Dario Salvetti (operaio ex Gkn, autore di Questo lavoro non è vita)

Gea Scancarello (giornalista, co-autrice di Questo lavoro non è vita)

Raffaele Cataldi (operaio dell’Ilva di Taranto, autore di Malesangue)

Coordina: Francesca Coin (sociologa)

Ore 17.30 Riprendersi la primavera

Presentazione dei premi di letteratura working class del Comune di Montelupo fiorentino e della IRESS Lazio – CGIL Roma e Lazio – Fondazione Giuseppe Di Vittorio

Presentazione del Polo culturale working class

Presentazione del Patto di mutuo soccorso Insorgiamo

