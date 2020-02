Ensamble Micrologus a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Il gruppo viene alla luce nel 1984 fra i primi che si propongono di far conoscere la musica medievale, a quel tempo poco eseguita, su impulso di quattro musicisti: Patrizia Bovi, Gabriele Russo, Adolfo Broegg e Goffredo Degli Esposti, nasce Micrologus.

Il bagaglio professionale dei componenti, del concerto a Campobasso, (Andres Montilla Acurero – contra tenor altus, Leah Stuttard – arpa con arpioni, Simone Sorini – tenor cantore a liuto, Enea Sorini – bassus percussioni, Crawford Young – liuto viola da mano, Gabriele Miracle – dolcimelo percussioni, Gianni La Marca – viola da gamba), tutti esperti di musica medievale, li spinge ad esplorare, in particolare, la musica sacra dal XII al XIV secolo con un occhio di riguardo alle forme della sacra rappresentazione e del dramma sacro.

Il loro approccio al repertorio si indirizza alla lettura filologica degli spartiti ed al recupero delle sonorità del tempo a mezzo della costruzione di strumenti dell’epoca e dello studio delle vocalità del tempo in cui furono composte le opere da loro rappresentate.

Ben presto riescono ad imporsi a livello europeo ed internazionale portando i loro spettacoli in giro per l’Europa, in nord Africa ed in Asia. Il 23 aprile 2006 la prematura scomparsa dell’artista Adolfo Broegg lascia un vuoto incolmabile.

L’ensemble ha anche realizzato colonne sonore per il teatro e il cinema – la più nota, quella per Mediterraneo di Gabriele Salvatores – e ha collaborato con importanti musicisti contemporanei quali i Fratelli Mancuso, Giovanna Marini, Banco del Mutuo Soccorso, Daniele Sepe, Vinicio Capossela.

Bisogna ricordare che le ricerche etnomusicologiche hanno contribuito a rilanciare l’interpretazione della musica medievale, sia per quanto riguarda la riscoperta di particolari tecniche esecutive, vocali e strumentali, sia per chiarire problematiche d’intonazione nella modalità e nella polifonia: è infatti opinione, da più parti condivisa, che le culture musicali di tradizione orale conservino caratteristiche molto arcaiche assimilabili in linea di principio ad alcuni aspetti della musica antica ed in particolare di quella medioevale.

Per informazioni sulla stagione concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.