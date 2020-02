Presentato il programma del Carnevale larinese

Si è tenuta questa mattina, presso l’Ente Fiera di Larino, la conferenza stampa di presentazione del 45° Carnevale larinese organizzata dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Larinella, che ha dato inizio a una giornata dedicata alla manifestazione più attesa, tra musiche e spettacoli dedicati ai più piccoli

Di Anna Maria Di Pietro

L’incontro, con l’obiettivo di presentare il programma e le novità di una delle manifestazioni più sentite e partecipate, si è aperto con le dichiarazioni del presidente dell’Associazione Larinella Danilo Marchitto, che ha detto: “Quest’anno l’evento sarà eccezionale dal punto di vista artistico-culturale. Tutti i carri, sia quelli di prima categoria sia quelli di seconda, hanno raggiunto livelli notevoli. Ci tengo a precisare che l’appartenenza all’una o all’altra categoria dipende solo dalle dimensioni del carro, perché vi assicuro che dal punto di vista della tecnica e della bellezza tutti i carri meritano”. Poi ha presentato i gruppi costruttori e le loro opere con i relativi temi.

Saranno ben otto i Giganti di Cartapesta che sfileranno per le strade cittadine nei giorni 22, 23, 29 febbraio e 1° marzo, che, a giudicare anche dai bozzetti, promettono di regalare meraviglia a quanti sceglieranno di ammirarli. Ogni carro affronterà, come sempre, una tematica precisa. Quest’anno niente politica, ma temi legati all’attualità. Partendo dalla prima categoria, il Gruppo I Gatti Randagi con Modellarte presenterà il carro dal titolo Ruggiti di libertà (Il circo è alle spalle), denunciando lo sfruttamento degli animali nel mondo circense. Con Non dirlo a nessuno l’Associazione “Gioventù Frentana” metterà in risalto il delicato tema della pedofilia, mentre quello del bullismo sarà narrato dall’Associazione Carnaval con Non ti curar di loro; il binomio inscindibile cultura-libertà è l’argomento scelto dall’Associazione Officina dell’Arte con il carro La cultura è la chiave della libertà e con Vivi la libertà il Gruppo Larinelli evidenzierà l’importanza della libera espressione dei propri sentimenti, contro pregiudizi e condizionamenti sociali.

Passando alla seconda categoria, il Gruppo Selvaggi presenterà Salviamo le acque, attualissimo tema ecologico; al mondo della musica è invece dedicato il carro del Gruppo Miseria e Nobiltà dal titolo deciBELL che celebrerà i cantanti più noti del panorama musicale italiano ed estero; dedicato ai più piccoli il carro dell’Associazione I Trebbiatori con Winnie the Pooh, storico cartone animato.

Riferendosi a questi due ultimi gruppi, il Presidente ha detto: “Si tratta di un ritorno, poiché negli anni 70 e 80 partecipavano al Carnevale ed è anche grazie a loro, che hanno portato avanti la tradizione, se il nostro Carnevale è stato inserito tra i Carnervali Storici d’Italia. Quest’anno, oltre alla sfilata, il programma sarà arricchito da spettacoli di clown e magia, giocoleria, trucca bimbi e l’allestimento di un’area street food e una zona gonfiabili per la gioia dei più piccoli; si potrà contare sulla presenza di personaggi di rilievo nazionale sia per quanto riguarda gli ospiti sia per i presentatori. La novità assoluta riguarda il biglietto d’ingresso. L’Associazione Larinella ha infatti stipulato una convenzione con il Comune per il pagamento di 2 euro e tutti gli introiti serviranno a costruire dei capannoni per la realizzazione dei carri, visto che i costruttori lavorano in ambienti piccoli con grande difficoltà”.

Laura Ricci, Segretaria dell’Associazione, ha illustrato tutti i vari concorsi e le tante iniziative legate alla manifestazione, quali il Concorso mascherato, che premia la maschera più bella è ha l’intento di coinvolgere tutti i cittadini, il Concorso fotograficopromosso da Discover Molise, social partner del Carnevale larinese, e un Concorso, realizzato grazie allo sponsor Italiangas, che premierà con un viaggio per due persone a Mirabilandia la mascherina più bella realizzata a mano dai bambini in un apposito stand adibito a laboratorio. Ma la manifestazione coinvolge anche le scuole. Con l’Istituto Agrario, infatti, si realizza il progetto Il Carnevale è Ambiente e Inclusione, che consiste nel fatto che gli alunni raccolgono giornali usati, li portano nei capannoni e partecipano poi a laboratori didattici per imparare non solo la tecnica della cartapesta, ma anche l’importanza dello stare insieme. Gli alunni delle Scuole elementari Novelli e Rosano hanno invece realizzato mascherine che serviranno per l’addobbo delle strade e delle vetrine della città. Con l’Istituto Industriale Maiorana di Termoli, è invece partito un progetto triennale attraverso cui gli studenti si occupano della progettazione dei carri, dalle strutture allo studio dei carichi, nell’ottica del rispetto delle regole di sicurezza.

Il Sindaco Giuseppe Puchetti, dopo i saluti e i dovuti ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato attivamente ai lavori preparatori ha dichiarato: “Il nostro è un Carnevale inserito tra quelli storici e il pagamento del ticket d’ingresso servirà per migliorare la qualità della manifestazione. L’evento, che ha risonanza nazionale, è però poco considerato dalla Regione Molise, che non contribuisce in alcun modo. In Molise il Carnevale si festeggia in vari paesi, ma sarebbe utile concentrarsi sul nostro, visto che ha un rilievo ormai storico”.

Dopo il saluto di Alfredo Benedetto, rappresentante del gruppo Gioventù Frentana, che ha invitato tutti a partecipare all’evento e ha fatto gli auguri ai costruttori per l’ottima riuscita, la conferenza si è conclusa per lasciare spazio alle varie iniziative previste per la giornata.