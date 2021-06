Ex ONMI: le attività culturali continuano

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

E così al Centro Culturale di via Muricchio sono stati girati i corti teatrali della rassegna OFF, è andata in scena la mostra fotografica “Jazz & Co.” di Michele Montano , la manifestazione “Facciamo luce sul teatro” e la rassegna teatrale senza pubblico “Ossimoro”, oltre alle normali attività della scuola di Musica “Thelonious Monk”, allo studio di registrazione “Monkey’s Island” e agli eventi promossi dal “Blow up Cafè”.

